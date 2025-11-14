KZ
    Новороссийскіге шабуыл жасалды: Қазақстан мұнайын тасымалдау тоқтаған жоқ

    АСТАНА. KAZINFORM — Энергетика министрлігі Новороссийск портындағы «Шесхарис» мұнай терминалындағы жағдайға түсінік берді. 

    Новороссийскіге шабуыл жасалды: Қазақстан мұнайын тасымалдау тоқтаған жоқ
    Фото: Энергетика министрлігі

    Айта кетейік, Новороссийскіде дрондардың шабуылы салдарынан «Шесхарис» кешеніндегі мұнай базасы зақымданғаны мәлім болды.

    — Қазіргі уақытта «Атырау — Самара» және «Ақтау — Махачкала» бағыттары бойынша қазақстандық мұнайды қабылдау және тасымалдау штаттық режимде, шектеусіз жүзеге асырылып жатыр, — деп хабарлады ҚР Энергетика министрлігінің ресми өкілі Әсел Серікпаева.

    Осы орайда ол министрлік «Транснефть» компаниясымен тұрақты байланыста екенін атап өтті.

    — Барлық процесс ведомствоның жіті бақылауында, — деп нақтылады ресми өкіл.

    Еске салсақ, биыл қыркүйек айында Новороссийскіде дрондар шабуылынан Каспий құбыры консорциумының екі қызметкері жараланды

