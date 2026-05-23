Нұрлыбек Нәлібаев ExxonMobil компаниясымен стратегиялық мұнай газ жобаларын дамытуды талқылады
АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев «ExxonMobil» компаниясының халықаралық үкіметтік қатынастар жөніндегі аға директоры Юрия Киммен кездесу өткізді. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Кездесу барысында бірлескен жобаларды жүзеге асырудың ағымдағы мәселелері және мұнай-газ саласындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытудың перспективалары қаралды.
Өзара іс-қимылдың негізгі бағыттары, соның ішінде көмірсутектерді өндіру, экспорттық инфрақұрылымды дамыту, сондай-ақ инвестициялық жобаларды жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Өндірістік нысандардың тұрақты жұмысын қамтамасыз ету, Теңіз және Қашаған кен орындарын одан әрі дамыту, сондай-ақ Каспий құбыр консорциумының жұмыс істеуі мәселелеріне ерекше назар аударылды.
Юрия Ким Нұрлыбек Нәлібаевты Премьер-министрдің бірінші орынбасары лауазымына тағайындалуымен құттықтап, тиімді әрі өзара тиімді ынтымақтастықтың одан әрі дамитынына сенім білдірді.
Премьер-министрдің бірінші орынбасары стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтудың, инфрақұрылымның сенімділігін және мұнай-газ секторының тұрақты дамуын қамтамасыз етудің маңыздылығын атап өтті.
Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасының Үкіметі инвестициялық климатты жақсарту, инвесторлар үшін қолайлы әрі болжамды жағдайлар жасау және ұзақмерзімді ынтымақтастық мүмкіндіктерін кеңейту бойынша шараларды дәйекті түрде жүзеге асырып жатқаны атап өтілді.
Кездесу қорытындысы бойынша өзара іс-қимылды жалғастыруға және ынтымақтастықтың белгіленген бағыттарын пысықтауға дайындық расталды.
Айта кетелік Роман Скляр ExxonMobil компаниясының басшылығымен кездескен еді.