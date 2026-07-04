Қазақстанда құны 100 млн еуродан асатын сутегі өндіру жобасы салынады
АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев ҚР Президенті жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің 38-ші пленарлық отырысы аясында Air Liquide, Wabtec және Alstom компанияларының басшыларымен кездесіп, Қазақстандағы инвестициялық жобаларды іске асыру және өнеркәсіп, теміржол машина жасау мен жоғары технологиялар саласындағы ынтымақтастықты кеңейту мәселелерін талқылады. Бұл туралы Үкімет мәлім етті.
Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев ҚР Президенті жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің 38-ші пленарлық отырысына қатысу үшін келген «Air Liquide» тобының Африка, Таяу Шығыс, Үндістан және Орталық Азия өңірлері бойынша кластерінің президенті Николя Пуаромен, «Wabtec» компаниясының бас атқарушы директоры Рафаэль Олинмен және «Alstom» компаниясының бас атқарушы директоры Мартин Вожурмен бірқатар екіжақты кездесу өткізді.
Нұрлыбек Нәлібаев кездесуге қатысушыларды Үкіметтің инвестициялық ахуалды жақсарту, бизнес-қоғамдастықты қолдау және жаңа экономикалық модельге көшу бағытындағы жүйелі жұмысы туралы хабардар етті. Өнеркәсіптік әлеуетті дамыту, инфрақұрылымды жаңғырту және жоғары технологияларды тарту ел үшін негізгі басымдықтар болып табылатыны атап өтілді. Осы тұрғыда келіссөздер барысында бірлескен бастамалардың ағымдағы жай-күйі мен серіктестікті нығайту қаралды.
«Air Liquide» кластерінің президенті Николя Пуаромен компанияның Қазақстандағы жүзеге асырылып жатқан инвестициялық жобаларын іске асыру мәселелері және өнеркәсіптік газдарды өндіру саласындағы ынтымақтастықты нығайту талқыланды. Тараптар инвестиция көлемі 100 млн еуродан асатын Павлодар қаласында сутегі өндіру қондырғысын салу жобасына, сондай-ақ «Силлено» ЖШС жобасын техникалық газдармен қамтамасыз ету үшін ауа бөлу станциясын салу жөніндегі жаңа жобаға ерекше назар аударды. Премьер-министрдің бірінші орынбасары «Air Liquide» компаниясы заманауи технологияларды енгізіп отырған Қазақстанның сенімді серіктесі екенін атап өтті.
Рафаэль Олин мырза бастаған «Wabtec» компаниясының басшылығымен кездесуде бірлескен жұмыстың жоғары нәтижелері, оның ішінде Астанадағы магистральдық тепловоздар шығаратын «Локомотив құрастыру зауыты» АҚ-ның табысты қызметі атап өтілді. Өндірісті оқшаулау деңгейін арттыруға, сервистік инфрақұрылымды дамытуға және отандық локомотив құрастыру саласының экспорттық әлеуетін кеңейтуге ерекше көңіл бөлінді.
Премьер-министрдің бірінші орынбасары және Мартин Вожур мырза бастаған «Alstom» компаниясының басшылығымен теміржол машинасын жасау, цифрлық шешімдер саласындағы ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін және жаңа бірлескен жобаларды іске асырудың келешегін талқылады. Астанадағы «Электровоз құрастыру зауыты» ЖШС-ның қызметі қаралып, компанияның саланы дамытуға қосқан үлесі, сондай-ақ кәсіпорынның өндірістік әлеуетін одан әрі арттыру, экспорттық жеткізілімдерді дамыту және өндірісті оқшаулау деңгейін көтеру жөніндегі жоспарлары аталды.
Кездесулер қорытындысы бойынша инвестициялық ынтымақтастықты нығайтуға және өнеркәсіптік кооперацияны кеңейтуге өзара мүдделілік расталды. Қазақстан Үкіметі теміржол саласын дамытуға, озық технологияларды енгізуге және стратегиялық серіктестікті нығайтуға бағытталған ұзақ мерзімді бірлескен бастамаларды іске асыруға жан-жақты қолдау көрсетуге дайын екенін атап өтті.
Бұған дейін Үкіметте Қазақстанда минералдық шикізатты терең өңдеу, аккумуляторлық батареялар, энергия жинақтау жүйелерінің өндірісі және пайдаланылған аккумуляторларды қайта өңдеу салаларындағы инвестициялық жобаларды жүзеге асыру перспективалары талқыланды.