Астана әуежайы халықаралық стандарттарды сақтай отырып, цифрлық жаңалық енгізді
АСТАНА.KAZINFORM – Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайдың 2025 жылғы жетістіктері қандай.
Астана әуежайы жылдың маңызды 5 оқиғасына тоқталып өтті.
Өткен жыл Қазақстанның басты әуе қақпасы – Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежай үшін нақты нәтижелермен, жүйелі өзгерістермен және жаңа деңгейге қадам басумен есте қалды. Әуежай инфрақұрылымды жаңарту, қауіпсіздікті күшейту, қызмет көрсету сапасын арттыру және цифрлық шешімдерді енгізу бағытында жүйелі жұмыс істеді.
Сенімді инфрақұрылым – тұрақты жұмыстың негізі
Жылдың маңызды оқиғаларының бірі – аэродром инфрақұрылымын кешенді жаңарту жұмыстары. Жөндеу жұмыстары қысқа мерзімде екі ай ішінде аяқталды. Қолайлы ауа райы жағдайлары ұшу-қону жолағында барлық техникалық талаптарды сақтай отырып, жоғары сапалы жөндеу жүргізуге мүмкіндік берді.
Ұшу-қону жолағы мен перрондағы асфальтбетон жабыны жаңартылып, аэродромдық таңбалау халықаралық стандарттарға сәйкестендірілді. Ескірген жарық-сигналдық жүйелер заманауи жарықдиодты жабдықтармен алмастырылды. Барлық жұмыс операциялық қызметке әсер етпей, белгіленген мерзімде орындалды. 1 қарашадан бастап әуежай штаттық режимде тұрақты жұмысын жалғастырып жатыр.
Деректерге негізделген сервис
2025 жылы Астана әуежайы жолаушыларға қызмет көрсету сапасын басқаруда жаңа кезеңге өтті. Әуежай Airports Council International әзірлеген Airport Service Quality (ASQ) халықаралық бағдарламасына қосылды. Бағдарлама жолаушылардан әлемдік көрсеткіштермен салыстыруға болатын объективті кері байланыс алуға мүмкіндік береді.
Бағдарлама аясында сәуір айынан бастап арнайы дайындықтан өткен агенттер цифрлық құралдар арқылы жолаушылар арасында сауалнама жүргізеді. Сауалнама барысында жиналатын деректер нақты басқарушылық шешімдер қабылдауға негіз болып, сервисті кезең-кезеңімен жақсартуға мүмкіндік береді.
Персонал – басты құндылық
Жыл ішінде әуежай персоналының жұмысы халықаралық деңгейде бағаланды. 2025 жылы Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежай алғаш рет Skytrax World Airport Awards сыйлығын «Орталық Азия мен ТМД әуежайлары арасындағы үздік персонал» номинациясы бойынша иеленді. Бұл марапат әлемнің 100-ден астам елінде жүргізілген тәуелсіз жаһандық жолаушылар сауалнамасының қорытындысы бойынша беріледі.
Бұл марапат екі мыңнан астам қызметкердің кәсібилігі мен күнделікті жауапты еңбегінің нәтижесі. Марапаттың Жұмысшы мамандықтар жылы аясында алынуы өндірістік сала қызметкерлерінің үлесі айрықша мәнге ие екенін тағы бір дәлелдеді.
Қауіпсіздік - басты басымдық
Жолаушылар мен рейстердің қауіпсіздігі Астана әуежайы үшін сөзсіз басымдық болып қала береді. Биыл авиациялық қауіпсіздік бойынша ICAO аудитінің нәтижесінде Қазақстан халықаралық талаптарға сәйкестік деңгейі 95,7 пайызды көрсетіп, әлемдік рейтингте 20-орынға ие болды.
Халықаралық сарапшылар алдыңғы аудиттермен салыстырғанда ілгерілеуді атап өтті: заңнаманың жетілдірілуі, қадағалау жүйесінің күшеюі және мамандар даярлығы деңгейінің артуы. Астана әуежайы үшін бұл нәтижелер барлық қызметтің күнделікті жүйелі жұмысының және үздік халықаралық стандарттарға сәйкестіктің дәлелі.
Тәжірибеде дәлелденген халықаралық стандарттар
Жылдың маңызды қорытындыларының бірі – жерүсті қызмет көрсету қауіпсіздігі бойынша IATA ISAGO бағдарламасының аудитінен тағы бір мәрте сәтті өту. Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежай Орталық Азияда ISAGO бойынша сертификатталған жалғыз әуежай мәртебесін сақтап қалды. 1300-ден астам халықаралық стандарт тәуелсіз аудиторлар тарапынан қайта расталып, авиакомпаниялар мен серіктестердің сенімін нығайтты.
Цифрлық сервистер
Тағы бір елеулі қадам – автоматтандырылған шекаралық бақылау жүйесінің енгізілуі. Жаңа гейттер Қазақстан азаматтарына құжаттар мен деректерді автоматты тексеру арқылы шекаралық рәсімдерден небәрі 15–20 секундта өтуге мүмкіндік береді. Бұл шешім қазірдің өзінде кезектерді қысқартып, өткізу қабілетін арттырып, әуежайдағы жолаушылар ағынын ұйымдастыруды жақсартып отыр.
Өткен жыл Астана әуежайы үшін позицияларды сапалы түрде нығайтқан кезең болды. Жаңартылған инфрақұрылым, қауіпсіздік, кәсіби команда және цифрлық шешімдер әуежайдың өңірлік авиациялық хаб ретіндегі рөлін күшейтеді.
Айта кетелік Астана әуежайы 12 млн жолаушыға қызмет көрсетеді.