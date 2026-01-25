Нұржан Насанов бокстан Қазақстан құрамасының алдағы жоспарын жариялады
АСТАНА. KAZINFORM – Бокстан Қазақстан ерлер құрамасының бас бапкері Нұржан Насанов қазақстандық былғары қолғап шеберлерінің алдағы жоспары жөнінде айтып берді.
Бұл жөнінде Қазақстан бокс федерациясы мәлім етті.
– Түркістан облысында өткен 2026 жылдың алғашқы оқу-жаттығу жиынын аяқтап, Испанияға жол тарттық. Бұл жақта бірлескен жаттығу жиынына, әрі қарай Boxam Elite халықаралық турниріне қатысамыз. Жарысқа жиырмаға жуық команда келеді деп күтілуде. Жылдың басы болғандықтан, боксшылар біраз уақыт шаршы алаңға шықпай қалды. Сондықтан бізге қазір жарыс тәжірибесі аса қажет. Испаниядағы турнирге екі құрам аттанды. Ақпан айында Алматы облысында жаттығу жиынын өткізіп, тағы екі құраммен Болгариядағы Странджа турнирінде бақ сынаймыз. Яғни, осы аралықта барлық боксшының шамасын байқаймыз. Сондай-ақ алдағы дайындық кезеңіне жастар құрамасын да шақырамыз. Бұл - біз үшін жақын арадағы резервті бақылап көру мүмкіндігі. Ұлттық құрама 2026 жылдың алғашқы кезеңін Азия чемпионатымен түйіндейді. Құрлықтық додаға дейін бірнеше елмен бірлескен оқу-жаттығу жиынын өткізіп, жыл басынан бергі жарыстар мен жаттығуда өзін жақсы көрсете білген боксшыларды Азия чемпионатына алып барамыз. Бұл - World Boxing ұйымының ересектер арасындағы алғашқы құрлықтық біріншілігі. Жарыс 28 наурыз-1 сәуір аралығында Моңғолияда болады, - деді Нұржан Насанов.
Оның айтуынша, келесі кезең Азия ойындарына дейін жалғасады.
– Яғни, 19 қыркүйек-4 қазан аралығында Жапонияда өтетін Азиадада үздік құраммен ойын көрсету үшін бірнеше ай бойы құраманы бақылап, боксшыларды іріктейміз. Айта кетерлік жайт, бұдан былай 23 жасқа дейінгі боксшылар да ұлттық құрамаға тікелей қарасты болады. Биыл World Boxing осы жас санатында Азия чемпионатын ұйымдастырады. Ал құрамада 23 жасқа дейінгі құраманың дайындығына жауапты бөлек мамандар бар. Оған қоса 2026 жылдың маңызды жарыстарының қатарына әлем кубогының үш кезеңі енгізілген. Бразилия, Қытай және Өзбекстанда өтетін World Boxing жарыстарына тыңғылықты дайындаламыз.
Бас жаттықтырушы қызметіне кіріскеніме аз уақыт болса да, боксшылармен өзара түсіністік бар. Басты ұстаным - тәртіп пен ауызбірлік, қалыптасқан шеберлік мектебін бұзбай, жаңа элементтер енгізу, - деп сөзін түйіндеді Нұржан Насанов.
Айта кетсек, Нұржан Насанов 10 қаңтарда бокстан Қазақстан ерлер құрамасының бас жаттықтырушысы қызметіне Нұржан Насанов тағайындалды. Ол белгілі маман Қайрат Сәтжановты алмастырды.
Қазақстан бокс федерациясынан мәлім еткеніндей, Нұржан Нишанұлы 1975 жылы дүниеге келген.
2016 жылы жаттықтырушы мансабын бастаған. 2024 жылдың тамыз айынан ұлттық құраманың жаттықтырушысы.
Екі дүркін әлем чемпионы Санжар Тәшкенбай және тағы басқа боксшыларды тәрбиелеген.