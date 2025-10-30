Nvidia алғаш рет 5 триллион долларлық компания атанды
АСТАНА. KAZINFORM – Кремний алқабындағы чип өндіретін Nvidia компаниясы нарықтық капитализациясы 5 триллион долларға жеткен әлемдегі алғашқы компания болды, деп хабарлайды Kyodo.
Бұл көрсеткішке компания небәрі үш ай бұрын 4 триллиондық межені еңсергеннен кейін қол жеткізді.
Бұл жетістік жасанды интеллект технологияларына деген жаһандық қызығушылықтың қаншалықты ірі бетбұрысқа айналғанын тағы да дәлелдеді. Сарапшылар мұны соңғы 18 жылдағы, яғни Apple компаниясының негізін қалаушы Стив Джобс алғашқы iPhone-ды таныстырған сәттен бергі ең ауқымды технологиялық серпіліс деп санайды.
Алайда сарапшылар мен реттеуші органдар нарықтың шамадан тыс қызып кету қаупіне де назар аударып отыр. Англия банкі мен Халықаралық валюта қорының өкілдері технологиялық акциялардың жасанды интеллектке деген жоғары сұраныс әсерінен шамадан тыс қымбаттауы мүмкін екенін ескертті.
Компания акцияларының құны 2023 жылдың басынан бері бірнеше есеге өсті. Nvidia акциялары сәрсенбі күні $207,04 бағамында жабылды, ал айналымдағы акциялар саны 24,3 миллиардты құрады. Осылайша, компанияның нарықтық құны 5,03 триллион доллар деңгейіне жетті.
- Салыстыратын болсақ, бұл көрсеткіш Үндістан, Жапония және Ұлыбританияның ішкі жалпы өнімінен жоғары, - деп хабарлайды ХВҚ.
Nvidia өз чиптерін бастапқыда бейнеойындарға арналған графикалық процессорлардан ChatGPT сияқты қуатты жасанды интеллект жүйелерін оқытуға бейімдеп, технологиялық нарықтағы көшбасшы позициясын нығайтты. Чат-боттар мен генеративті ЖИ шешімдеріне деген сұраныстың күрт артуы компанияға ерекше серпін берді.
Компания бас директоры Дженсен Хуанг ЖИ нарығындағы күрт қызығушылықтың уақытша құбылыс емес екенін атап өтті. Оның айтуынша, бірнеше жыл бұрын тек қызығушылық тудырған чат-боттар бүгінде нақты пайда әкелетін құралға айналды.
Осы аптада Хуанг Оңтүстік Кореяда өтетін Азия-Тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастық саммитіне (APEC) қатысуға жолға шықты. Форум аясында АҚШ, Қытай және Жапония лидерлерінің қатысуымен маңызды келіссөздер өтеді деп күтілуде.
Бұған дейін Nvidia бірнеше ірі жобаны жариялаған болатын:
-
Uber компаниясымен роботакси саласында әріптестік орнатты;
-
Nokia-ға 1 млрд доллар инвестиция салып, 6G технологиясын дамыту бойынша ынтымақтаса бастады;
-
АҚШ Энергетика министрлігімен бірлесіп, жеті жаңа жасанды интеллект суперкомпьютерін салу жоспарын қолға алды;
-
OpenAI-мен 100 млрд долларлық серіктестікке қол қойды, бұл жобаның аясында Nvidia AI дата-орталықтарының қуаты 10 гигаваттқа дейін артады.
Сонымен қатар, компания Қытай нарығына арналған жаңа чип әзірлеу мүмкіндігін Дональд Трамп әкімшілігімен талқылап жатыр.
Осылайша, Nvidia-ның 5 триллион долларлық межені бағындыруы жасанды интеллект дәуірінің экономикалық келбетін түбегейлі өзгертетін тарихи кезең ретінде бағаланып отыр.
Бұған дейін Nvidia 4,5 трлн долларлық нарықтық құны бар тұңғыш компания болғаны жарияланған.