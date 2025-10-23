Нью-Йорк мэрі Қазақстан мұрасын дәріптеу күнін жариялады
НЬЮ-ЙОРК. KAZINFORM — Манхэттеннің қаржы орталығында Қазақстанның Республика күніне арналған Мемлекеттік ту көтеру салтанатты рәсімі өтті. Бұл туралы СІМ баспасөз қызметі мәлім етті.
Іс-шараға Нью-Йорк мэриясының, дипломатиялық корпус өкілдерінің, БҰҰ жанындағы ҚР Тұрақты өкілдігінің, Нью-Йорк қаласындағы ҚР Бас консулдығының, сондай-ақ қазақстандық диаспора мен жастар өкілдері қатысты.
Биылғы рәсімнің маңызын арттырған оқиға — Нью-Йорк мэриясының еліміздегі Республика күніне орай «Қазақстан мұрасы күні» (Kazakhstan Heritage Day) деп жариялаған ресми прокламациясының табысталуы болды.
Нью-Йорк мэрі Эрик Адамс қол қойған бұл тарихи құжат Қазақстанға деген құрмет пен қазақстандық қауымдастықтың қаланың мәдени және қоғамдық өміріне қосқан үлесін танудың белгісі ретінде қабылданды.
Прокламация Қазақстан мен Америка Құрама Штаттары арасындағы достық байланыстардың беріктігін айғақтап, Нью-Йорк қаласының өзара құрмет пен халықаралық серіктестік қағидаттарына адалдығын білдірмек.
Қала әкімшілігі атынан құттықтау сөз сөйлеген Халықаралық істер жөніндегі арнайы кеңесші Чарльз Даймонд диаспораның мәдениетаралық диалогты дамытуға қосқан үлесін атап өтіп, АҚШ пен Қазақстан арасындағы ынтымақтастықты одан әрі тереңдетуге қолдау білдірді.
Іс-шара барысында АҚШ-та тұратын қазақстандықтардың рөліне ерекше назар аударылды.
Өз сөзінде Қазақстанның Нью-Йорк қаласындағы Бас консулы Рауан Тлеулин Нью-Йорк мэриясына ынтымақтастығы мен қолдауы үшін алғыс білдіріп, прокламацияның табысталуы Қазақстан мен АҚШ арасындағы достық пен өзара құрметтің маңызды белгісі екенін атап өтті.
«Sony» компаниясының аға вице-президенті Галия Тлеуова жас кәсіби мамандардың Қазақстанның халықаралық аренадағы оң имиджін нығайтудағы маңызын атап өтіп, шетелдегі отандастардың жетістіктері елдің жаңғыру бағытының жалғасы екенін айтты.
Мәдени және білім беру саласындағы ынтымақтастықты дамыту тақырыбы Нью-Йорк киноакадемиясының (NYFA) аға вице-президенті Дэвид Клайнның сөзінде ерекше аталды. Ол Алматы қаласында Академияның жаңа кампусының ашылғанын еске салып, қазақстандық жастардың қатысуымен бірлескен жобаларды кеңейтуге дайын екенін жеткізді.
Салтанатты шараға Нью-Йоркте тұратын америкалық музыкант Джефф Герш (Jeff Gersh) ерекше күй берді. Ол қазақтың ұлттық аспабы — домбыраны меңгергенін паш ете отыра, өзінің орындауында қазақтың дәстүрлі музыкалық туындыларын ұсынды.
Қазақ диаспорасы өкілі, «Viva Music Carnegie Hall — 2022» байқауының жеңімпазы Гүлзар Габман (Gulzar Gabman) қазақ әндерімен жұрт қошеметіне ие болды. Шара барысында шырқалған әуендер екі ел арасындағы мәдени өзара іс-қимыл мен достықтың шынайы көрінісіне айналды.
Еске сала кетейік, ҚР Сыртқы істер министрінің Мәскеуге ресми сапары басталды.