Нью-Йорк пен Нью-Джерси билігі ФИФА билеттерінің сатылымына қатысты тергеу бастады
АСТАНА.KAZINFORM - ФИФА Нью-Йорк және Нью-Джерси билігінен 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатына арналған бағалар мен орындарды бөлудің дәлдігіне қатысты тергеуге шақыру қағазын алды, деп хабарлайды NBC News.
Нью-Йорктің бас прокуроры Летиция Джеймс пен Нью-Джерсидің бас прокуроры Дженнифер Дэвенпорт 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатына арналған билеттердің бағасы «алдыңғы барлық әлем чемпионаттарының билеттерінің құнынан айтарлықтай асып кеткенін» хабарлады.
Жанкүйерлер сонымен қатар сатып алынған билеттерге сәйкес келмейтін және ойын алаңынан алыс орналасқан стадион орындықтарына шағымданды.
ФИФА президенті Джанни Инфантино билет саны шектеулі болғандықтан, сұраныс артып, сәйкесінше бағаны көтеруге тура келген. Бас прокурорлар Америка Құрама Штаттарында өтетін әлем чемпионатының ширек финалдық, жартылай финалдық және финалдық сегіз матчына қатысты орындардың орналасуы және басқа да мәліметтер бойынша жалпы баға құрылымы туралы ақпарат сұрады.
- Нью-Йорк тұрғындары әлем чемпионатын өз қалаларында өткізуді жылдар бойы күтті және билеттің қолжетімді болатынына сенді. Ешкім билет үшін қымбат төлеуге міндетті емес, ал жанкүйерлер сатып алған билеттерін алатынына сенімді болуы керек, - деді Летиция Джеймс.
Бұл тергеу билет сатып алған немесе сатып алғысы келетін, бірақ бағасы күмәнді деп санайтын жанкүйерлердің алаңдаушылығын сейілтуге арналған.
- ФИФА жасанды тапшылық тудыру және күлкілі түрде жоғары бағаларды белгілеу арқылы әлем чемпионаты билеттерін сатуды айла-шарғыға айналдырды - мұның бәрі тұтынушылар мен еңбекқор Нью-Джерси тұрғындарының есебінен болды, - деді Дженнифер Дэвенпорт мәлімдемесінде.
ФИФА-ның бұған дейін қымбат билеттер мен команда құрамына байланысты сынға ұшырағаны хабарланған болатын.