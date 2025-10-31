Нью-Йорктегі су тасқынынан екі адам қаза тапты
АСТАНА.KAZINFORM - Полицияның мәліметінше, бейсенбі күні Нью-Йорк қаласының кейбір бөліктерінде рекордты жауын жауып, екі адам су басқан жертөледе қаза тапты, деп хабарлайды ABC News.
Нью-Йорк полиция департаменті Бруклиндегі су басқан жертөледе 39 жастағы ер адамның ес-түссіз күйде табылғанын хабарлады.
Манхэттеннің солтүстігіндегі Вашингтон Хайтс ауданында тағы бір оқиға болды, онда 43 жастағы ер адамның денесі су басқан қазандықтан табылды.
Ұлттық ауа райы қызметі бейсенбі күні Орталық саябақта 1,8 дюйм жаңбыр жауып, 1917 жылы орнатылған бұрынғы рекордты жаңартты деп хабарлады.
Бейсенбі күні кешке Бруклин, Куинс және Бронксте су тасқыны туралы ескертулер жарияланды. Куинс көшелерін су басып, көліктерді зақымдап, Бруклиндегі кейбір метро станцияларын су басты.
Нью-Йорк қаласындағы су тасқынына АҚШ-тың солтүстік-шығысы арқылы өтетін ішкі дауыл жүйесі себеп болды.
Бұған дейін Кариб теңізіндегі «Мелисса» дауылынан 49 адам қаза тапқаны хабарланған болатын.