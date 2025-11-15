ОАР билігі тек палестиналықтар мінген ұшақтың елге қалай келгенін тергеп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Ұшақ Йоханнесбургтегі О.Р.Тамбо атындағы әуежайға қонған, бірақ олардың аттанған елден жолға шығу мөрлері болмағандықтан бастапқыда жолаушыларға елге кіруге рұқсат берілмеді. Соның салдарынан олар ұшақ ішінде 10 сағаттан астам уақыт өткізген, деп хабарлайды ВВС.
Президент Сирил Рамафосаның айтуынша, кейін жолаушылардың көпшілігі жергілікті қайырымдылық ұйымының араласуынан кейін және «мейірімділік пен гуманизм тұрғысынан» Оңтүстік Африка Республикасы аумағына кіргізілген.
Олардың Газадан қалай шыққаны және Оңтүстік Африкаға қалай жеткені әзірге белгісіз. Бұл фактілер ресми тергеу нысанына айналады.
Күтпеген қонақтар
Оңтүстік Африка ХАМАС пен Израиль арасындағы соғыс кезінде палестиналықтарды табанды түрде қолдап келеді.
Рамафосаның айтуынша, 153 адамнан тұратын топ «құпия жағдайда ұшаққа отырып, Найробиде аялдап, ОАР-ға келген», деп хабарлайды News24 порталы.
Газа секторынан шығу бекеттерін бақылайтын Израильдің COGAT ведомствосы тұрғындар анклавты «үшінші ел оларды қабылдауға келіскеннен кейін» тастап шыққанын мәлімдеді, бірақ ол елдің атын атамады.
Преториядағы Палестина елшілігінің дерегінше, жолаушылар Израильдегі Рамон әуежайынан ұшып шығып, Найроби арқылы ОАР-ға бағыт алған. Елшілік мұның «ешқандай алдын ала хабарламасыз және үйлестірусіз» жасалғанын айтады.
Елшілік мәлімдемесінде «тіркелмеген әрі көптеген сұрақ тудыратын ұйым» гуманитарлық дағдарысты өз мүддесіне пайдаланып, отбасыларды алдап, ақша жинап, сапарды заңсыз әрі жауапсыз түрде ұйымдастырғаны айтылған.
«153 жолаушының 23-і басқа елдерге қарай жолын жалғастырған, ал 130 адам ОАР аумағына жіберілген», деп хабарлады жергілікті билік.
Рамафоса ішкі істер министрінен жағдай туралы ақпарат алғанын және адамдарды кері қайтармау туралы шешім қабылдағанын атап өтті.
