ОАР құрамасының футболшысы әлем чемпионатынан кейін қайтыс болды
АСТАНА. KAZINFORM — Оңтүстік Африканың футболшысы Джейден Адамс әлем чемпионатынан оралғаннан кейін қайтыс болғаны туралы хабар тарады, деп жазады Еuronews.
Оңтүстік Африка құрамасының биылғы әлем чемпионатына қатысқан жартылай қорғаушысы Джейден Адамс сенбі күні 25 жасында өмірден өтті.
Биылғы әлем чемпионатында Оңтүстік Африка Республикасы құрамасының сапында өнер көрсеткен 25 жастағы жартылай қорғаушы Джейден Адамстың қазасының мән-жайы әзірге белгісіз.
— Джейден Адамстың қайтыс болғаны туралы хабарды терең күйзеліспен қабылдадым. Оңтүстік Африка футболы өзінің ең жарқын жас таланттарының бірінен айырылды, — деді ОАР-дың Спорт министрі Гейтон Маккензи таратқан мәлімдемесінде.
Алайда өлімнің себебі айтылмады.
Полиция сенбі күні таңертең Кейптаун қаласының маңындағы үйлердің бірінен 25 жастағы ер адамның мәйіті табылғаннан кейін тергеу бастағанын хабарлады.
Полиция өкілі AFP агенттігіне оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатқанын мәлімдеді.
Адамс әлем чемпионатының топтық кезеңінде Оңтүстік Африка құрамасының барлық үш матчына қатысып, команда тарихында алғаш рет 1/16 финалға шығуына үлес қосты. Алайда Канада құрамасынан жеңілген плей-офф матчында алаңға шыққан жоқ.
Сондай-ақ ол 2024 жылы Кот-д’Ивуарда өткен Африка ұлттары кубогында қола жүлдегер атанған ОАР құрамасының мүшесі болған.
Бұған дейін футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының алғашқы ойынында
Мексика Оңтүстік Африканы жеңгенін жазған болатынбыз.