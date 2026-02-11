Офицерлік борыш: запастағы офицерлерді шақырудың тәртібі қандай
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның Қарулы Күштері мен өзге де әскери құрылымдарындағы офицерлер құрамын толықтыру жұмыстары жалғасып жатыр.
Биыл әскери кафедраны тәмамдап, запаста жүрген азаматтар қайтадан сапқа тұрмақ. ҚР ҚК Бас штабы Ұйымдастыру-жұмылдыру жұмыстары департаментінің аға офицері, полковник Альберт Бекмұханов шақырудың мақсаты мен ерекшеліктерін түсіндірді.
Полковник Бекмұхановтың айтуынша, бұл – Ата заң мен «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» заң аясында жүзеге асатын дәстүрлі шара. Биылғы шақырудың басты нысанасы – әскери кафедраны бітірген, бірақ әлі қызмет өткермеген жас офицерлер.
– Запастағы офицерлер Қарулы Күштерге, Төтенше жағдайлар министрлігіне, Ұлттық ұланға және Шекара қызметіне 2 жыл мерзімге шақырылады. Олар негізінен байланысшы, артиллерист, танк және медицина мамандары сияқты сұранысқа ие мамандықтар бойынша іріктеледі. Жас шамасына қарай шектеуге келсек, жалпы офицерлер 29 жасқа дейін, ал медицина мамандары 32 жасқа дейін шақырылады, – дейді полковник Jibek Joly телеарнасының «Bugin LIVE» бағдарламасында.
Көптеген азаматтарды «отбасы жағдайына байланысты босатыламын ба?» деген сұрақ мазалайтыны анық. Алайда, бұл мәселеде талап қатаңдау.
– Запастағы офицерлер үшін «бір баласы немесе екі баласы бар» деген жеңілдік жүрмейді. Олар тек денсаулық жағдайына байланысты немесе магистратура, докторантурада оқуын жалғастырған жағдайда ғана кейінге қалдыру құқығын пайдалана алады, – деп атап өтті Альберт Бекмұханов.
Сонымен қатар, полковниктің айтуынша, екі жыл ішінде офицерлер үлкен әлеуметтік қолдау алады. Әскери қызметке шақырылған офицерлер келісімшарт негізінде жұмыс істейтіндермен тең құқылы.
– Әрбір отбасы мүшесіне аймаққа байланысты арнайы есепшотқа қаржы аударылады. Киім-кешек және медициналық тексерілу толықтай мемлекет есебінен қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ егер қызмет орны 100 шақырымнан алыс жерге ауысса, офицерге екі лауазымдық жалақы, ал отбасы мүшелеріне жарты жалақы мөлшерінде өтемақы төленеді, – дейді ол.
Айта кетейік, бұған дейін биыл еліміз бойынша 850-ден астам запастағы офицерді әскери қызметке шақыру жоспарланып отырғанын хабарлаған едік.