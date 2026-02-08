KZ
    17:42, 08 Ақпан 2026 | GMT +5

    Олимпиада-2026: Әмірғали Мұратбеков пен Наиль Башмаков үшін скиатлон жарысы аяқталды

    АСТАНА.KAZINFORM — Бүгін Италиядағы XXV қысқы олимпия ойындарында шаңғы жарысынан ерлер арасындағы алғашқы бәсеке өтті.

    Милан Олимпиадасы: Әмірғали Мұратбеков пен Наиль Башмаков үшін скиатлон жарысы аяқталды
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметінің мәліметінше скиатлон бағдарламасында (10 км+10 км) Ұлттық құраманың екі спортшысы - Әмірғали Мұратбеков пен Наиль Башмаков бақ сынады. Жарыс нәтижесінде Әмірғали 45-ші, Наиль 49-орын алды.

    Бұл дисциплинада спортшылар алғашқы 10 шақырымды классикалық стильде жүріп өтті. Ал қалған бөлікті пит-стопта шаңғы ауыстырып, еркін мәнерде бағындырады.

    Бүгінгі жүлдегерлер тізімі, скиатлон:
    1. Йоханнес Клебо (Норвегия)
    2. Матис Делож (Франция)
    3. Мартин Нюнгет (Норвегия)

    Айта кетейік, шаңғы жарысынан ұзақ жылдан бері Солтүстік Еуропа, оның ішінде Скандинавия түбегі елдерінің спортшылары фаворит саналады.

    Айта кетелік Қазақстанда фристайл спортының дамуы туралы жазған едік.

    Спорт Қазақстан құрамасы Олимпиада 2026 Италия
