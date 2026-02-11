KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    23:15, 11 Ақпан 2026 | GMT +5

    Олимпиада -2026: биатлоншылар кезекті жарыс күнін аяқтады

    АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Италиядағы XXV қысқы Олимпиадада биатлоннан әйелдер арасындағы алғашқы жүлде үлестірілді. Бұл туралы Спорт және дене шынықтыру істері комитеті хабарлады.

    Олимпиада -2026: биатлоншылар кезекті жарыс күнін аяқтады
    Фото: ҰОК

    15 шақырымды құрайтын жеке сайыста Айша Рақышева 86-орын алса, Милана Генева 89-орынмен тәмамдады.

    Жарыстың басты сенсациясы ретінде Болгария өкілі Лора Христованың қола жүлде алуы болды.

    Жүлдегерлер:

    1-орын. Жулия Симон (Франция) - 41:15.6
    2-орын. Лу Жанмонно (Франция) - 42:08.7
    3-орын. Лора Христова (Болгария) - 42:20.1
    86.Айша Рақышева - 53:52.8
    89.Милана Генева - 54:22.4

    Биатлоннан кезекті жарыс 13 ақпанға жоспарланған.

    Айта кетейік, Айша Рақышева мен Милана Генева өз мансаптарында алғаш рет Олимпиадаға қатысып жатыр.

    Еске салсақ қазақстандық могулшы қыздар жүлдесіз қалған еді.

    Тегтер:
    Биатлон Спорт Олимпиада 2026
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар