Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар спринт жарысын аяқтады
МИЛАН. KAZINFORM – Қазақстандық шаңғышылар Италияда өтіп жатқан XXV қысқы Олимпиада ойындарындағы классикалық спринт бағыдарламасында жарыс жолын аяқтады.
Іріктеу жарысында ұлттық құрама спортшылары Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Әмірғали Мұратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков бақ сынады.
Қортындысында Дарья Ряжко мәре сызығын 55-шы болып кесті.
Ал Анна Мельник 58-орын, Надежда Степашкина 63-орын, Ксения Шалыгина 72-орыннан көрінді.
Ерлер арасында Виталий Пухкало және Әмірғали Мұратбеков 75-76-шы оырнды қанағат тұтты.
Тағы бір ортандасымыз Наиль Башмаков 85-орынға жәйғасты.
Айта кетейік, классикалық спринт жарысында алдыңғы 30 спортшы финалдық кезеңге жолдама алады.
Бүгін Миланда қазақстандық шорт-трекшілер жарыс жолына шығады.