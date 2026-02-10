KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:30, 10 Ақпан 2026 | GMT +5

    Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар спринт жарысын аяқтады

    МИЛАН. KAZINFORM – Қазақстандық шаңғышылар Италияда өтіп жатқан XXV қысқы Олимпиада ойындарындағы классикалық спринт бағыдарламасында жарыс жолын аяқтады.

    Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар спринт жарысын аяқтады
    Фото: Тұрар Қазанғапов

    Іріктеу жарысында ұлттық құрама спортшылары Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Әмірғали Мұратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков бақ сынады.

    Қортындысында Дарья Ряжко мәре сызығын 55-шы болып кесті.

    Ал Анна Мельник 58-орын, Надежда Степашкина 63-орын, Ксения Шалыгина 72-орыннан көрінді.

    Ерлер арасында Виталий Пухкало және Әмірғали Мұратбеков 75-76-шы оырнды қанағат тұтты.

    Тағы бір ортандасымыз Наиль Башмаков 85-орынға жәйғасты.

    Айта кетейік, классикалық спринт жарысында алдыңғы 30 спортшы финалдық кезеңге жолдама алады.

    Бүгін Миланда қазақстандық шорт-трекшілер жарыс жолына шығады.

    Тегтер:
    Шаңғы Олимпиада 2026 Италия
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар