    22:30, 07 Ақпан 2026 | GMT +5

    Олимпиада-2026: Надежда Морозова 6-орын алды

    МИЛАН. KAZINFORM — 7 ақпан 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының конькимен жүгіру жарыстары басталды.

    Олимпиада-2026: Надежда Морозова 6-орын алды
    Фото: Сали Сабыров

    Әйелдер арасында конькимен 3 000 метрге жүгіру бәсекесінде Надежда Морозова мен Елизавета Голубева бақ сынады.

    Жарыс жолына бесінші болып шыққан Елизавета Голубева 4 минут 03.30 секунд нәтиже көрсетіп, 10-орыннан көрінді. Ал Надежда Морозова 4 минут 01.20 секунд нәтижемен 6-орынды қанағат тұтты.

    Франческа Лоллобриджида мәреге жетуге небәрі 3 минут 54.28 секунд жұмсап, Италия құрамасының қоржынына осы Олимпиада ойындарындағы алғашқы алтын жүлдесін сыйлады.
    Норвегиялық Райне Виклунд (3:56.54) және канадалық Валери Мальте (3:56.93) алдыңғы үштікті түйіндеді.

    Осыған дейін хабарлағанымыздай, қазақстандық Надежда Степашкина және Ксения Шалыгина шаңғы спортынан жарыс жолына шықты.

    Спорт Коньки Олимпиада 2026 Италия
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Автор
