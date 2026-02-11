Олимпиада-2026: Норвегия құрамасы бүгін 6 медаль жеңіп алды
МИЛАН. KAZINFORM – Италияның Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларында өтіп жатқан XXV қысқы Олимпиада ойындарының төртінші жарыс күні аяқталды.
Бұл күні 9 медаль жиынтығы сарапқа салынып, жүлде жеңіп алған елдер саны 20-ға жетті.
Норвегия құрамасы бір күнде 6 медаль жеңіп алды. Олардың қатарында Бирк Рууд слоупстайл жарысында топ жарды, ал Йоханнес Хёсфлот Клебоерлер шаңғымен сырғанаудан классикалық спринт жарысында алтын медаль иеленді.
Сонымен қатар тағы бір норвегиялық спортшы Йохан-Олав Ботн Биатлоннан 20 км жекелей сында Олимпиада чемпионы атанды.
Шорт-трек спортынан аралас эстафетаның жеңімпаздары анықталды. Италия құрамасы 2 минут 39.019 секунд нәтижесімен мәре сызығын бірінші кессе, Канада және Белгия құрамасы үздік үштікті түйіндеді.
Швеция құрамасы бүгінгі жарыс күнінде 4 жүлдені қанжығасына байлады. Ең әуелі, әйелдер арасында шаңғымен сырғанаудан классикалық спринт жарысында швециялық спортшылар алдыңғы үштікті ешкімге бермеді. Сонымен қатар Швеция құрамасы керлинг спортынан аралас жұптық сында топ жарды.
Тау шаңғысы спортынан әйелдер командалық слалом жарысында Аустрия құрамасы алтын медаль иеленді. Ал шана спортынан жекелей сында Германия спортшысы мәреге бірінші болып жетті.
Сондай-ақ шаңғымен тұғырдан секіру аралас командалық сында Словения құрамасы алтыннан алқа тақты.
XXV қысқы Олимпиада ойындарының медаль кестесі:
|
Ел
|
Алтын
|
Күміс
|
Қола
|
Жалпы
|
1. Норвегия
|
6
|
2
|
4
|
12
|
2. Германия
|
3
|
2
|
1
|
6
|
3. Швеция
|
3
|
2
|
1
|
6
|
4. Швейцария
|
3
|
1
|
1
|
5
|
5. АҚШ
|
2
|
3
|
2
|
7
|
6. Аустрия
|
2
|
3
|
0
|
5
|
7. Италия
|
2
|
2
|
7
|
11
|
8. Жапония
|
2
|
2
|
4
|
8
|
9. Франция
|
1
|
2
|
0
|
3
|
10. Чехия
|
1
|
1
|
0
|
2
|
11. Нидерланд
|
1
|
1
|
0
|
2
|
12. Словения
|
1
|
1
|
0
|
2
|
13. Канада
|
0
|
1
|
2
|
3
|
14. Қытай
|
0
|
1
|
1
|
2
|
15. Оңтүстік Корея
|
0
|
1
|
1
|
2
|
16. Жаңа Зеландия
|
0
|
1
|
1
|
2
|
17. Латвия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
18. Полша
|
0
|
1
|
0
|
1
|
19. Белгия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
20. Болгария
|
0
|
0
|
1
|
1
Осыған дейін хабарлағанымыздай, Павел Колмаков фристайл-могулдан Олимпиада ойындарының финалына жолдама алды.
Сонымен қатар мәнерлеп сырғанаудан ел намысын қорғап жатқан Михаил Шайдоров қысқа бағдарламада бесінші орын алды.