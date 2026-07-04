Олимпиада-2028: Қазақстанның болашақ жүлдегерлері кімдер
АСТАНА. KAZINFORM — Kazinform агенттігінің тілшісі өз шолуында жас қазақстандық спортшылар туралы сөз қозғайды. Олар жасөспірімдер арасында үздік нәтиже көрсетіп, енді ересектер деңгейінде де жеңіске жетіп жүр. Алдағы 2028 жылғы Лос-Анджелестегі Олимпиадада осы спортшылар жүлдеге таласуы мүмкін.
Бұған дейін біз 2030 жылғы қысқы Олимпиадада медаль алуы ықтимал жас спортшылар туралы жазған едік. Енді назарымыз — 2028 жылғы жазғы Олимпиадаға ауды.
Бұрын 2016 жылғы Рио Олимпиадасында қазақстандық жүзгіш Дмитрий Баландин сенсациялық алтын медаль жеңіп алған еді. Ол кезде оны тек жарыс нәтижесімен емес, бұған дейінгі Азия ойындарындағы көрсеткіштері арқылы да мықты спортшы ретінде байқағандар болған.
Қазіргі таңда жүзуден дәл сондай «жасырын фавориттер» көп байқалмайды. Дегенмен, басқа спорт түрлерінде ересектер деңгейінде жақсы нәтиже көрсетіп жүрген бірқатар жас спортшы бар.
Семсерлесу
Қазақстанның шпагашы жас буыны әлемдік деңгейдегі мықты командалармен тұрақты түрде жарысып жүр. Ерлер құрамасының үздік сегіздікке кіруі жастарға үлкен тәжірибе беріп отыр. Кирилл Проходов, Ерлік Сертай, Никита Жулинский және Александр Федотов секілді спортшылар әлем чемпиондарына қарсы шығып, халықаралық деңгейде шыңдалып келеді.
20 жастағы Кирилл Проходов жас болса да, халықаралық жарыстарда бірнеше медаль жеңіп үлгерген. Ол Азия чемпионатында Жапония құрамасына қарсы шешуші жекпе-жекте жеңіске жетіп, Қазақстанға алтын медаль әкелді. Сондай-ақ әлем чемпионатында командалық тарихи медаль жеңіп алған құраманың мүшесі болды.
Никита Жулинский мен Александр Федотов та әлемдік кубоктарда жақсы нәтиже көрсетіп, Қазақстан құрамасының әлемдік рейтингтегі орнын жақсартуға үлес қосты.
Бокс
18 жастағы Торехан Сабырхан жастар арасында Азияның төрт дүркін чемпионы атанған. Бұл — өте сирек жетістік. Оған Геннадий Головкиннің марапат тапсыруы спорттағы буын сабақтастығының символы ретінде бағаланады.
Ол қазір ересектер санатына өтіп, кәсіби бокста да алғашқы қадамын жасап жатыр. 2025 жылы Ливерпульде өткен әлем чемпионатында алтын медаль жеңіп алып, үлкен сенсация жасады. Сарапшылар оның дұрыс бағытта дамыса, Олимпиадада да жоғары нәтиже көрсетуі мүмкін екенін айтады.
Стендтік ату
Қазақстанның жас әйелдер құрамасы 2026 жылы Германияда өткен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында тарихи нәтиже көрсетті. Олар трап бағдарламасында АҚШ пен Италия секілді мықты командаларды артта қалдырып, алтын медаль жеңіп алды.
Бұл нәтиже Қазақстан үшін осы спорт түріндегі алғашқы үлкен жетістіктердің бірі болып саналады.
Күрес (грек-рим және еркін стиль)
Соңғы жылдары Қазақстан балуандары жастар арасында әлем чемпионаттарында жиі жеңіске жетіп жүр.
Едіге Қасымбек жастар арасындағы әлем чемпионы атанса, Исхар Курбаев 23 жасқа дейінгі спортшылар арасында алтын медаль жеңіп алды. Бұл екі спортшы да болашақта ересектер арасындағы әлемдік жарыстарда үлкен нәтиже көрсетуі мүмкін.
Көркем гимнастика
16 жастағы Ақмарал Ереқешева ересектер санатына өтіп, бірден жоғары нәтиже көрсетті. Ол Қазақстан чемпионы атанып қана қоймай, халықаралық жарыстарда да бірнеше алтын медаль жеңіп алды.
Афинада өткен турнирде ол көпсайыста жеңіске жетсе, Еуропадағы басқа жарыстарда да жүлдегер атанды. Бұл Қазақстан көркем гимнастикасы үшін тарихи жетістік саналады.
2028 жылғы Олимпиадаға дейін әлі уақыт бар. Дегенмен, жоғарыда аталған жас спортшылар қазірдің өзінде халықаралық деңгейде өзін дәлелдеп үлгерді. Егер олар даму қарқынын сақтаса, Лос-Анджелесте Қазақстанға медаль әкелуі әбден мүмкін.