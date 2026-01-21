KZ
    16:26, 21 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Олимпиада алдындағы соңғы әлем кубогі кезеңіне қатысатын қазақстандықтар анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Германияның Инцелль қаласында конькимен жүгіруден әлем кубогі ағымдағы маусымдағы соңғы кезеңі өтеді.

    Конькимен жүгіру: Олимпиада алдындағы соңғы Әлем кубогының кезеңіне қатысатын қазақстандықтар анықталды
    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, оған Қазақстан құрамасы қатысады. Бапкерлік штабы төмендегі спортшыларды тізімге қосты:

    - Надежда Морозова

    - Арина Ильященко

    - Елизавета Голубева

    - Алена Лифатова

    - Кристина Силаева

    - Евгений Кошкин

    - Нұралы Ақжол

    - Роман Биназаров

    - Артур Галиев

    - Александр Кленко

    - Вадим Якубовский

    - Алтай Жәрдембекұлы

    - Андрей Зуев

    Әлем кубогі кезеңі 23-25 қаңтар аралығында өтеді. Айта кетейік, бұл турнир 2026 жылғы Олимпиада ойындарының алдында өтетін халықаралық күнтізбедегі соңғы бәсеке болмақ.

    Айта кетейік, Қазақстанның бірінші, әлемнің 10-ракеткасы Александр Бублик Аустралия ашық чемпионатының үшінші айналымына жолдама алды.

