16:26, 21 Қаңтар 2026 | GMT +5
Олимпиада алдындағы соңғы әлем кубогі кезеңіне қатысатын қазақстандықтар анықталды
АСТАНА. KAZINFORM – Германияның Инцелль қаласында конькимен жүгіруден әлем кубогі ағымдағы маусымдағы соңғы кезеңі өтеді.
ҚР ҰОК мәліметінше, оған Қазақстан құрамасы қатысады. Бапкерлік штабы төмендегі спортшыларды тізімге қосты:
- Надежда Морозова
- Арина Ильященко
- Елизавета Голубева
- Алена Лифатова
- Кристина Силаева
- Евгений Кошкин
- Нұралы Ақжол
- Роман Биназаров
- Артур Галиев
- Александр Кленко
- Вадим Якубовский
- Алтай Жәрдембекұлы
- Андрей Зуев
Әлем кубогі кезеңі 23-25 қаңтар аралығында өтеді. Айта кетейік, бұл турнир 2026 жылғы Олимпиада ойындарының алдында өтетін халықаралық күнтізбедегі соңғы бәсеке болмақ.
Айта кетейік, Қазақстанның бірінші, әлемнің 10-ракеткасы Александр Бублик Аустралия ашық чемпионатының үшінші айналымына жолдама алды.