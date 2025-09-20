KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:19, 20 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Олимпиадаға іріктеу: мәнерлеп сырғанаушы Диас Жиренбаев қысқа бағдарламада сынға түсті

    АСТАНА. KAZINFORM – Мәнерлеп сырғанаудан Қытайдың Бейжің қаласында Олимпиадаға іріктеу турнирі аясында ерлер арасындағы жекелей сайыс өтті.

    Олимпиадаға іріктеу: мәнерлеп сырғанаушы Диас Жиренбаев қысқа бағдарламада сынға түсті
    Фото: ҰОК

    Қысқа бағдарламада Қазақстан намысын Диас Жиренбаев қорғады. 

    Ұлттық олимпиадалық комитеттің мәліметінше, отандасымыз бұл сайыста 64.92 ұпай жинап, аралық есепте 15-орынға табан тіреді. 

    Қысқа бағдарламада ресейлік Петр Гуменник 93.80 ұпай еншілеп, бірінші орынға тұрақтады. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін Бейжіңде мәнерлеп сырғанаудан Олимпиадаға іріктеу турнирі басталғанын хабарлағанбыз. 

