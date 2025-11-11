11:53, 11 Қараша 2025 | GMT +5
Олжас Бектенов дәрі-дәрмек айналымын ЖИ арқылы реттеуді тапсырды
АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет отырысында мүдделі министрліктерге дәрі-дәрмек айналымын ЖИ арқылы реттейтін жүйе қалыптастыруды тапсырды.
— Денсаулық сақтау министрлігі монополияға қарсы органмен бірлесіп, бөлшек саудадағы дәрі-дәрмек бағасының негізсіз өсуіне жол бермеу шараларын қабылдасын, — деді ол.
Үкімет басшысы бұл істе жасанды интеллектінің мүмкіндігі мол екенін еске салды.
— Денсаулық сақтау министрлігі Цифрландыру министрлігімен бірлесіп, жоспарлау, дәрі-дәрмек пен медициналық бұйымдарды жазып беру және сатып алу рәсімдерінде жасанды интеллектіні енгізу шараларын жүзеге асыруға тиіс, — деді Премьер-министр.
Айта кетейік, бүгін Үкімет халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жайын талқылап жатыр.