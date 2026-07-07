Олжас Бектенов газ өңдеу зауыттарының құрылысын апта сайын бақылауды тапсырды
АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет отырысында Қашаған, Қарашығанақ кен орындары мен Жаңаөзендегі газ өңдеу зауыттарының құрылысын апта сайын бақылауға алуды тапсырды.
Үкімет отырысында Премьер-министр газ саласын дамыту мемлекеттің энергетикалық қауіпсіздігіне, экономиканың инвестициялық тартымдылығына және халықтың тұрмыс сапасына тікелей әсер ететінін атап өтті.
— Осы ретте Қашаған, Қарашығанақ кен орындарында және Жаңаөзен қаласында жаңа газ өңдеу қуаттарын салу жобаларының маңызы ерекше. Дәл осы нысандар ішкі нарыққа қажетті тауарлық газ өндірісін ұлғайтып, мұнай-газ химиясын дамытудың драйвері болуы тиіс. Сондықтан Энергетика министрлігіне, «Самұрық-Қазына» қорына және QazaqGaz компаниясына аталған нысандардың құрылыс-монтаждау жұмыстарына апта сайынғы негізде бақылау жүйесін енгізуді тапсырамын., — деді Олжас Бектенов.
Премьер-министрдің айтуынша, жаңа кәсіпорындарды іске қосу, инвестициялар тарту және өнеркәсіп әлеуетін арттыру үшін газ инфрақұрылымын дамыту жұмыстары қарқынды жүргізілуі қажет.
Айта кетейік, Қазақстанда газдандыру деңгейі 64,2%-ға жетті.