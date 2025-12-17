Олжас Бектенов металлургия қарқыны төмендеп кеткеніне алаңдаулы
АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет отырысында металлургия өнеркәсібінің қарқыны төмендеп кеткеніне алаңдаушылық білдірді.
- 11 айдың қорытындысы бойынша Жалпы ішкі өнімнің өсімі 6,4% болды. Жалпы экономикадағы оң көрсеткіштерге қарамастан, сауда және құрылыс салаларында, сондай-ақ көлік қызметтерінде өсімнің біршама баяулап қалғаны байқалады. Металлургия өнеркәсібіндегі өсу қарқыны да төмендеп кеткенін баса айтқым келеді. Бұл сала – экономиканың негізгі тірегі, - деді ол.
Үкімет басшысы тиісті сала басшыларына металлургияның орнықты дамуын қамтамасыз етуді тапсырды.
- Өндірістің әлеуетін толық іске асыруға бағытталған шаралар қабылдау маңызды. Жыл қорытындысы бойынша экономиканың өсу қарқынын сақтап қалу қажет, - деді Премьер-министр.
Айта кетейік, бүгін Үкіметте 11 айдың әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы қаралып жатыр.