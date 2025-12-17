KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:15, 17 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Олжас Бектенов металлургия қарқыны төмендеп кеткеніне алаңдаулы

    АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет отырысында металлургия өнеркәсібінің қарқыны төмендеп кеткеніне алаңдаушылық білдірді.

    Qarmet металлургиялық комбинаты
    Фото: Qarmet

    - 11 айдың қорытындысы бойынша Жалпы ішкі өнімнің өсімі 6,4% болды. Жалпы экономикадағы оң көрсеткіштерге қарамастан, сауда және құрылыс салаларында, сондай-ақ көлік қызметтерінде өсімнің біршама баяулап қалғаны байқалады. Металлургия өнеркәсібіндегі өсу қарқыны да төмендеп кеткенін баса айтқым келеді. Бұл сала – экономиканың негізгі тірегі, - деді ол.

    Үкімет басшысы тиісті сала басшыларына металлургияның орнықты дамуын қамтамасыз етуді тапсырды.

    - Өндірістің әлеуетін толық іске асыруға бағытталған шаралар қабылдау маңызды. Жыл қорытындысы бойынша экономиканың өсу қарқынын сақтап қалу қажет, - деді Премьер-министр.

    Айта кетейік, бүгін Үкіметте 11 айдың әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы қаралып жатыр. 

    Тегтер:
    Металлургия Үкімет отырысы Олжас Бектенов
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар