Олжас Бектенов өңірлерде су полосы клубтарын ашу ұсынысын қолдады
АСТАНА. KAZINFORM – Өңір әкімдіктерінің қолдауымен су полосы клубтарын ашу керек. Бұл туралы бүгін Үкімет отырысында Қазақстан Су спорты түрлері федерациясының бас хатшысы Дмитрий Баландин айтты.
- Су полосы лигасын құру жоспарланып отыр. Осы орайда пайдаланып, өңірлерде су полосы клубтарын ашуға әкімдердің қолдауын қалар едім. Лига баскетбол мен волоейболдан қолданыстағы ұлттық лигалар қағидаты бойынша қалыптастырылады. Бұл жарыс деңгейін арттырып, клубтық дамудың тұрақты жүйесін қалыптастырады және жастардың спорттың командалық түрлеріне назарын аудартады, - деді Дмитрий Баландин.
Сонымен қатар ол федерация халықты су спорты түрлеріне тартуға және жүзу мәдениетін қалыптастыруға бағытталған бағдарламаларды белсенді түрде жүзеге асырып жатқанын айтты.
- Танымал спортшылар мен жаттықтырушылардың қатысуымен шеберлік сабақтары өткізіледі. Жаппай жүзу мен фестивальдер ұйымдастырылады. Мүмкіндігі шектеулі жандарды жүзу бағдарламасына тарту үшін жағдай жасалып жатыр. World Aquatics халықаралық стандарттары бойынша жаттықтырушылардың біліктілігін арттыруға айрықша назар аударылады. Бұл спортшылардың дайындық сапасын, сабақтардағы қауіпсіздік деңгейін арттырады, - деді ол.
Осы орайда Үкімет басшысы Олжас Бектенов өңірлерде су полосы клубтарын ашу ұсынысына қолдау білдірді.
- Барлық әкім естіп отыр, сіздің өңірлік су полосы клубтарын ашу ұсынысыңызға қолдау білдіреді деп ойлаймын, - деді Премьер-министр.
Айта кетейік, 2026 жылы Алматы мен Астана қаласының орта білім бағдарламасына жүзу енгізілмек.