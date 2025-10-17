Олжас Бектенов «Самұрық-Қазына» қоры директорлар кеңесінің отырысын ЖИ-дің қатысуымен өткізді
АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министр Олжас Бектенов «Самұрық-Қазына» АҚ директорлар кеңесінің отырысын өткізді.
Жиынға алғаш рет дауыс беру құқығы бар жасанды интеллект негізінде жұмыс істейтін директорлар кеңесінің тәуелсіз цифрлық мүшесі SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence) қатысты. Қазақстандық Alem LLM тілдік моделі негізінде құрылған бұл нейрондық желі бұған дейін Digital Bridge 2025 халықаралық форумы аясында Мемлекет басшысына таныстырылған болатын.
Отырыстың күн тәртібінде қор қызметінің биылғы 9 айдағы қорытындылары қаралды.
Президенттің ірі инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру жөніндегі тапсырмаларын орындау барысына назар аударылды.
- Жамбыл облысында жел энергиясы үшін компоненттер шығаратын зауыт іске қосылды. Жаңаөзенде қуаты 50 МВт күн электр стансасы пайдалануға берілді. Қосшы қаласын газбен қамтуға арналған алғашқы іске қосу кешені ашылды.
- Ұзындығы 409 шақырымды құрайтын жаңа инфрақұрылым сағатына 32,8 мың текше метрге дейін газ тасымалдауды қамтамасыз етеді.
- «Достық – Мойынты» учаскесіндегі екінші жол пайдалануға берілді, бұл теміржол желісінің өткізу қабілетін едәуір арттырады, жүк тасымалын жеделдетеді және еліміздің экспорттық әлеуетін дамытуға жаңа мүмкіндіктер туғызады.
- Ұзындығы 302 шақырым болатын жаңа «Талдықорған – Үшарал» магистралды газ құбыры пайдалануға берілді. Қор энергетика, көлік, цифрландыру саласындағы ауқымды бастамаларды жүзеге асыруды жалғастыруда.
Директорлар кеңесінің мүшелері жобаларды жүзеге асыру тиімділігіне қатысты бірқатар мәселе көтерді. Қордың басқарма төрағасы Нұрлан Жақыпов жалпы алғанда қаржылық көрсеткіштерде тұрақты оң динамика бар екенін баяндады. Өндірістік нәтижелер жоспарланған мәндер деңгейіне сәйкес келеді. Мониторинг нәтижесіне сәйкес Қор тобының ірі инвестициялық жобалары бойынша қаражатты игеру көрсеткіші 99%-ды құрайды.
Премьер-министр Олжас Бектенов Директорлар кеңесі мүшелерінің назарын қордың отандық тауар өндірушілерді қолдау жөніндегі бұған дейін берілген тапсырмаларды орындауы мәселесіне аударды.
Директорлар кеңесінің цифрлық мүшесі SKAI биылғы 9 айда қордың отандық тауар өндірушілерді қолдау көлемі артып, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 75%-ға жеткенін хабарлады. Отандық тауар өндірушілерден тауар сатып алу 721 млрд теңгені құрады. Барлығы 497 отандық тауар өндірушімен 7 227 шарт жасалды (2024 жылдың 9 айында бұл көрсеткіш 411 млрд теңге, 516 ОТӨ-мен 414 шарт болған еді). SKAI-дың бағалауы бойынша, биылға арналған сатып алу жоспары Wabtec-ке қарайтын отандық өндірушіден локомотивтер сатып алу туралы мәміле есебінен айтарлықтай асыра орындалады.
Отырыста сондай-ақ Президенттің «Таза Қазақстан» бастамасының жүзеге асырылу барысы туралы ақпарат тыңдалды, оның шеңберінде «Самұрық-Қазына» тобы компанияларының қызметкерлері шамамен 1 млн ағаш отырғызады. Сонымен қатар инклюзия, спорт және медицина саласындағы әлеуметтік жобалар туралы ақпарат ұсынылды. Бүгінгі таңда 87 нысан базасында, оның ішінде спорт кешендері, оңалту орталықтары мен инклюзияны қолдау кабинеттерінде 700 мыңнан астам адамға әлеуметтік қызмет көрсетілуде. Жыл соңына дейін Қор бірқатар нысанды, соның ішінде Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарында жаңа спорт кешендерін ашуды жоспарлап отыр.
Отырыс қорытындысы бойынша «Самұрық-Қазына» қорының басшылығына инфрақұрылымдық жобаларды уақтылы пайдалануға беруді қамтамасыз ету және отандық тауар өндірушілерді қолдау жұмыстарын күшейту тапсырылды. Тауарлар мен қызметтерді сатып алуда қазақстандық қамту үлесін арттыру қажет.
Айта кетейік, сатып алу туралы заңнамадан «Самұрыққа» берілген ерекшеліктер алынып тасталуы мүмкін.