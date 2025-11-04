Олжас Бектенов спорт нысандарының мақсатты әрі тиімді жұмысын қатаң бақылауға алуды тапсырды
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет бизнестен әлеуметтік және спорттық инфрақұрылымды дамыту бағытында жауапты қадам күтеді. Бұл туралы Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов айтты.
- Әрбір қазақстандықтың өмір салтына айналуға тиіс спорттың дамуы Мемлекет басшысының үнемі назарында. Бұл орайда еліміздің барлық өңірінде спорттық инфрақұрылым мен бұқаралық спортты дамыту бағытында жүйелі жұмыс жүргізіліп жатыр. Басты мақсат – халықтың дене шынықтыру және спортпен қамтылу деңгейін арттырып, кәсіпқой спортшыларды даярлау үшін қажетті жағдай жасау. Барлық өңірде спорт инфрақұрылымын біркелкі дамытып, тұрғылықты жерлерге жақын спорт алаңдарының желісін құру қажет. Сондай-ақ клубтар мен секцияларды дамыту жұмыстарына баса мән берілуге тиіс, - деді Үкімет басшысы.
Осы орайда Үкімет басшысы жаңа нысандардың құрылысымен қатар қолданыстағы спорт нысандарын тиімді пайдалануға да назар аудару керектігін баса айтты.
- Мәселен, Алматы облысының Талғар қаласының тұрғындары «Жастар» стадионы қаңырап бос тұр, спорттық іс-шаралар өткізілмейді, секциялар жоқ деп шағым айтуда. Туризм және спорт министрлігі мен әкімдіктер спорт нысандарының мақсатты әрі тиімді жұмысын қатаң бақылауға алсын. Айта кетейік, соңғы жылдары спорт нысандарының құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Былтырдың өзінде 90 нысан бой көтерсе, оның 61-і – ауылдық жерлерде салынды. Бұл – өте маңызды көрсеткіш, - деді Олжас Бектенов.
Премьер-министр биыл тағы 102 нысан пайдалануға беріліп, жұмыстар аяқталатынын айтты.
- Мемлекеттік шығындарды оңтайландыру үшін әкімдіктер бюджеттен тыс қаржы көздерін тартып, үлгілік жобаларды белсенді пайдалануға тиіс. Мемлекет бизнеске қолдау көрсетіп отыр, сондықтан әлеуметтік және спорттық инфрақұрылымды дамыту бағытында жауапты қадамдар күтеді, - деді ол.
Айта кетейік, Үкімет отырысында егін жинау науқаны қорытындыланып, спорттық инфрақұрылымды дамыту мәселесі пысықталды.