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    Оман Иран елшісіне наразылық нотасын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM — Оман ұшқышсыз ұшу аппараттарының шабуылдарынан кейін Иран елшісін шақырып, оған наразылық нотасын табыстады, деп хабарлайды Анадолы.

    Оман Иран елшісіне наразылық нотасын жолдады
    Фото: Анадолы

    Оман билігі Маскаттағы Иран елшісі Мұса Фархангты Сыртқы істер министрлігіне шақырып, Мусандам және Әл-Уста провинцияларындағы бірқатар нысанға жасалған дрон шабуылдарына байланысты ресми наразылық нотасын тапсырды.

    Оман СІМ мәліметінше, әкімшілік және қаржы мәселелері жөніндегі сыртқы істер министрінің орынбасары шейх Халид бен Хашиль әл-Муслахи ирандық дипломатпен кездесу өткізген.

    Кездесу барысында иран тарабына Мусандам және Әл-Уста провинцияларындағы нысандарға жасалған ұшқышсыз ұшу аппараттарының соққыларына байланысты ресми наразылық нотасы жолданды.

    Әл-Муслахи Маскаттың аталған шабуылдарға алаңдаушылық білдіретінін айтып, мемлекеттердің егемендігін, тату көршілік пен ішкі істерге араласпау қағидаттарын сақтауға, сондай-ақ Оман мен Иран халықтарын байланыстыратын ортақ дәстүрлерді, тарихи байланыстар мен құндылықтарды құрметтеуге шақырды.

    Бұған дейін Оман билігі Мусандам және Әл-Уста провинцияларындағы бірнеше нысанның камикадзе-дрондардың шабуылына ұшырағанын хабарлаған еді. Алайда шабуыл үшін жауапкершілік ресми түрде ешбір тарапқа жүктелген жоқ.

    Осыдан бұрын Оман мен Иран Ормуз бұғазы бойынша келіссөздерді жалғастыруға келіскенін жазғанбыз.

    Оман Әлем жаңалықтары Иран Таяу Шығыстағы ахуал
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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