Өмір осындайлармен қызық: Жәнібек доминиканалық боксшының мәлімдесіне жауап берді
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық боксшы, орта салмақта WBO нұсқасы бойынша әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы доминиканалық былғары қолғап шебері Карлос Адаместің мәлімдесіне әлеуметтік желідегі парақшасында жауап берді. Бұл туралы Sports.kz жазды.
Доминиканалық спортшы Inside The Ring YouTube арнасына берген сұхбатында Әлімханұлымен жекпе-жек өткізгісі келетінін және оның таяу уақытта ұйымдастырылғанын қалайтынын атап өткен еді.
Қазіргі уақытта Қазақстанда жүрген Жәнібек Карлостың бұл мәлімдемесін әзіл әңгіме ретінде қабылдап, бұрын онымен жекпе-жек туралы келісімге келе алмағанын еске алды.
– Анау Адамес қоймайды екен, иә (күліп). Біз Америкаға барсақ қашады, ал Қазақстанда жүрсек қайта жекпе-жекке шақырыпты. Өзі бір түсініксіз бала екен. Күңкілі бітпейді әйтеуір. Бірақ өмір осындай адамдармен қызық қой. Арасында осылай сөйлеп, көңілді көтеріп қояды. Жарайсың Адамес, - деді Жәнібек Әлімханұлы.
Еске сала кетейік, бұған дейін Жәнібектің допинг сынамасынан тыйым салынған зат табылғанын хабарлаған едік. Кейін қазақстандық боксшының допинг тесттен өтпей қалуына байланысты 7 желтоқсанға жоспарланған кубалық Эрисланди Ларамен жекпе-жегі өтпей қалды. Сондай-ақ Жәнібек Әлімханұлы ресми түрде әлем чемпионы титулынан айырылды.