«Өмірден өтетінін түсінде көрген»: танымал музыкант ұшақ апатынан қайтыс болды
АСТАНА. KAZINFORM – Колумбияда ұшақ апатынан алты адам қаза тапты. Оның ішінде танымал музыкант Йейсона Хименеса (Yeison Jiménez) бар, деп хабарлайды Anadolu.
Бояка департаментінің Пайпа қаласынан Медельинге қарай ұшқан ұшақ көп ұзамай апатқа ұшыраған.
35 жастағы танымал музыкант Йейсон Хименес Медельинге концертке бара жатқан. Оның өлімі миллиондаған колумбиялықтардың қайғысына себеп болды.
Апатқа дейін шамамен 20 күн бұрын Йейсон Хименес телебағдарлардың бірінде ұшақ апаты туралы бірнеше рет түс көргенін айтқаны белгілі болды.
– Мен үш рет ұшақ апатына ұшырағанымызды түсімде көрдім. Ұшқышқа барып, оған ұшақты кері бұруды айтуым керек болды. Түсімдегі ұшқыш: «Айтқаныңыз жақсы болды, өйткені бірдеңе дұрыс емес болды», - деп жауап берді. Түстерімнің бірінде біздің қайтыс болғанымызды көрдім және бұл туралы жаңалықтарда айтылды», - деген музыкант бұған дейін теледидарда айтқан сөзінде.
Йейсон Хименес 1991 жылы Кальдас штатының Мансанарес қаласында дүниеге келген. Ол «Aventurero», «Vete» және «Mi venganza» сияқты хиттерімен танымал болды.
