Он тілде еркін сөйлейтін жас полиглот Қазақстанда тұрады
АСТАНА. KAZINFORM – 11 сынып оқушысы Әсел Абдурахимова 10 тілде еркін сөйлейді.
Оқу-ағарту министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше, кішкентайынан әлем тілдерін меңгеруге қызығушылық танытқан Әсел орыс, француз, ағылшын, қытай тілдерін әуелі өз бетінше интернеттен ізденіп, үйренген. Кейін арнайы тіл курстарына қатысып, испан, өзбек, итальян және жапон тілдерін меңгереді.
Әлем елдерінің мәдениеті мен тіліне қызыққан жас полиглот бірінші сыныпта әлем елдерінің астаналарын жатқа айтқан. Ал үшінші сыныптан бастап француз тілін өз бетінше үйрене бастапты.
Бүгінде Әсел тәжік (ана тілі), өзбек (C1), қазақ (C1), орыс (C1), ағылшын (C2), француз (C1), қытай (B1), испан (A2), итальян (A2) және жапон (N4) тілдерінде еркін сөйлейді. Қытай тілі бойынша халықаралық HSK 3 деңгейі (B1) емтиханын тапсыруға дайындалып жүр.
– Мен жиһанкез болуды, аралаған әр елдегі адамдармен өз тілінде еркін сөйлесуді армандаймын. Әр тіл жаңа мәдениетке жол ашатын кілт іспеттес. Бұнымен тоқтап қалмаймын, алдағы уақытта араб тіліне ден қойып, БҰҰ-ның 6 ресми тілін толық меңгергім келеді, - дейді жас полиглот.
