    12:40, 18 Қараша 2025 | GMT +5

    Оңайлатылған декларация: Арнаулы салық режимі қолданылмайтын қызмет түрлері бекітілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Үкіметтің 2025 жылғы 14 қарашадағы қаулысымен оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолдануға тыйым салынған қызмет түрлерінің тізбесі бекітілді.

    Үкіметке киік мәселесіне қатысты құжат ұсынылады
    Фото: Pixabay.com

    Осы қаулы 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі. Атап айтқанда, тыйым салынған қызмет түрлеріне 44 атау енгізілген.

    Олардың қатарында мыналар қамтылған:

    - Есірткінің, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты қызмет;

    - Акцизделетін өнімді өндіру немесе көтерме сату;

    - Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін – бензинді, дизель отынын және мазутты сату;

    - Астық қабылдау пункттерінде астықты сақтау жөніндегі қызмет;

    - Лотерея өткізу;

    - Ойын бизнесі саласындағы қызмет;

    - Радиоактивті материалдардың айналымына байланысты қызмет;

    - Сақтандыру брокері мен сақтандыру агентінің қаржылық, сақтандыру қызметі және делдалдық қызмет;

    - Күзет қызметі;

    - Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының айналымымен байланысты қызмет;

    - Цифрлық майнинг жөніндегі қызмет;

    - Жер қойнауын пайдалану (кен іздеуге арналған лицензия негізінде жүзеге асырылатын жер қойнауын пайдалану жөніндегі қызметті қоспағанда);

    - Түсті және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өндіру, қайта өңдеу және өткізу;

    - Қаржы лизингі шеңберіндегі қызмет;

    - Сауда нарығын жалға алу және пайдалану;

    - Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына сәйкес сауда базарларына жататын сауда объектілерін, 1 және 2 санаттағы стационарлық сауда объектілері;

    - Автомобиль лизингі;

    - Құрылыс машиналары мен жабдықтарының лизингі;

    - Ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарының лизингі;

    - Тұрғын және тұрғын емес ғимарат салу;

    - Консультациялық және (немесе) маркетингтік қызметтер;

    - Бухгалтерлік есеп немесе аудит саласындағы қызмет;

    - Құқық, әділет және сот төрелігі саласындағы қызмет;

    - Жүк теміржол көлігінің қызметі;

    - Темір жолдар мен метро құрылысы;

    - Мұнай және газ магистральдық құбырларын салу;

    - Атом өнеркәсібі және атом энергетикасы объектілері үшін сәулет саласындағы қызмет;

    - Көпірлер мен туннельдер салу;

    - 1-санаттағы стационарлық сауда объектілерін салу;

    - Төлемдерді жинау жөніндегі агенттіктердің және кредиттік бюролардың қызметі;

    - Қара және түсті металдар кендерінің көтерме саудасы;

    - Бағалы металдардың көтерме саудасы;

    - Шикі мұнайдың және ілеспе газдың көтерме саудасы;

    - Кестеге бағынатын жүк әуе көлігінің қызметі;

    - Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру;

    - Шикі мұнайдың және ілеспе газдың көтерме саудасы;

    - Автомобильдерге арналған қозғалтқыштардан басқа автомобильдер өндірісі;

    - Бағалы қағаздармен және тауарлармен мәмілелер бойынша брокерлік қызмет;

    - Ломбардтардың қызметі;

    - Банк қызметі;

    - Бағалы қағаздар нарығындағы қызмет.

    Еске салсақ, биыл қыркүйек айында Премьер-министрдің орынбасары – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин оңайлатылған салық режимінде жұмыс істеп келген кәсіпкерлердің басым бөлігі үшін жағдай өзгермейтінін айтты.

     

