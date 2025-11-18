Оңайлатылған декларация: Арнаулы салық режимі қолданылмайтын қызмет түрлері бекітілді
АСТАНА. KAZINFORM — Үкіметтің 2025 жылғы 14 қарашадағы қаулысымен оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолдануға тыйым салынған қызмет түрлерінің тізбесі бекітілді.
Осы қаулы 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі. Атап айтқанда, тыйым салынған қызмет түрлеріне 44 атау енгізілген.
Олардың қатарында мыналар қамтылған:
- Есірткінің, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты қызмет;
- Акцизделетін өнімді өндіру немесе көтерме сату;
- Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін – бензинді, дизель отынын және мазутты сату;
- Астық қабылдау пункттерінде астықты сақтау жөніндегі қызмет;
- Лотерея өткізу;
- Ойын бизнесі саласындағы қызмет;
- Радиоактивті материалдардың айналымына байланысты қызмет;
- Сақтандыру брокері мен сақтандыру агентінің қаржылық, сақтандыру қызметі және делдалдық қызмет;
- Күзет қызметі;
- Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының айналымымен байланысты қызмет;
- Цифрлық майнинг жөніндегі қызмет;
- Жер қойнауын пайдалану (кен іздеуге арналған лицензия негізінде жүзеге асырылатын жер қойнауын пайдалану жөніндегі қызметті қоспағанда);
- Түсті және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өндіру, қайта өңдеу және өткізу;
- Қаржы лизингі шеңберіндегі қызмет;
- Сауда нарығын жалға алу және пайдалану;
- Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына сәйкес сауда базарларына жататын сауда объектілерін, 1 және 2 санаттағы стационарлық сауда объектілері;
- Автомобиль лизингі;
- Құрылыс машиналары мен жабдықтарының лизингі;
- Ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарының лизингі;
- Тұрғын және тұрғын емес ғимарат салу;
- Консультациялық және (немесе) маркетингтік қызметтер;
- Бухгалтерлік есеп немесе аудит саласындағы қызмет;
- Құқық, әділет және сот төрелігі саласындағы қызмет;
- Жүк теміржол көлігінің қызметі;
- Темір жолдар мен метро құрылысы;
- Мұнай және газ магистральдық құбырларын салу;
- Атом өнеркәсібі және атом энергетикасы объектілері үшін сәулет саласындағы қызмет;
- Көпірлер мен туннельдер салу;
- 1-санаттағы стационарлық сауда объектілерін салу;
- Төлемдерді жинау жөніндегі агенттіктердің және кредиттік бюролардың қызметі;
- Қара және түсті металдар кендерінің көтерме саудасы;
- Бағалы металдардың көтерме саудасы;
- Шикі мұнайдың және ілеспе газдың көтерме саудасы;
- Кестеге бағынатын жүк әуе көлігінің қызметі;
- Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру;
- Шикі мұнайдың және ілеспе газдың көтерме саудасы;
- Автомобильдерге арналған қозғалтқыштардан басқа автомобильдер өндірісі;
- Бағалы қағаздармен және тауарлармен мәмілелер бойынша брокерлік қызмет;
- Ломбардтардың қызметі;
- Банк қызметі;
- Бағалы қағаздар нарығындағы қызмет.
Еске салсақ, биыл қыркүйек айында Премьер-министрдің орынбасары – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин оңайлатылған салық режимінде жұмыс істеп келген кәсіпкерлердің басым бөлігі үшін жағдай өзгермейтінін айтты.