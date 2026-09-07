Ондаған отбасы баспанасыз қалған: Қостанайдағы құрылыс дауы немен аяқталды
АСТАНА. KAZINFORM — Қостанайда тұрғын үй құрылысына азаматтардан ақша тарту кезіндегі алаяқтық туралы қылмыстық іс бойынша сот процесі аяқталды, деп хабарлайды облыстық прокуратураның баспасөз қызметі.
Құрылыс компаниясының директоры екі жарым жыл бойы акционерлерден қаражат тартуға рұқсатынсыз азаматтармен пәтер сатып алуға шарт жасаған. Сонымен бірге құрылысты аяқтау мүмкін еместігін біліп, азаматтардан ақша алуды жалғастырды. 2022 жылдың сәуірінен 2024 жылдың қарашасына дейін 123 миллион теңгеден астам қаражат тартылды, оны компания басшысы өз қалауы бойынша иеліктен шығарды. Нәтижесінде ондаған отбасы уәде етілген баспанасыз және инвестициясыз қалды.
Прокуратура жәбірленушілердің құқықтарын қорғау және келтірілген шығынды өтеуді қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдады.
— Сот талқылауы барысында барлық жәбірленушілерге келтірілген шығын толық көлемде өтелді. Сот құрылыс компаниясының басшысын алаяқтық үшін кінәлі деп танып, оған пробациялық бақылау орнатып, шартты түрде бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Сонымен қатар, оған 5 жыл мерзімге құрылыс ұйымдарында басшылық қызметтерді атқаруға тыйым салынады, — делінген хабарламада.
Прокуратура азаматтарды тұрғын үй құрылысына қаражат салуға жауапкершілікпен қарауға және шарт жасамастан бұрын құрылыс салушыда қажетті рұқсаттардың болуын, сондай-ақ ақша қаражатын тартудың заңдылығын тексеруге шақырады. Алдаудың немесе бұзушылықтың алғашқы белгілері болған жағдайда дереу құқық қорғау органдарына жүгіну қажет.
Бұдан бұрын Қостанай облысында алимент қарызы бар екі борышкер баспанасын бергенін жазғанбыз.