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    Өндірісте жарақат алу дерегін жасыру қай өңірде жиі анықталады

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Үкімет отырысында Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев өндірістік жақараттану деректерін анықтау мәселесіне қатысты түсінік берді.

    Қазақстанда өндірістік жарақат 5 жылда 8,3%-ға азайды
    Фото: Еңбек министрлігі

    - Өндірістік жарақаттануды жасыру - еңбек қауіпсіздігіне әсер ететін мәселенің бірі. Ол жұмыс берушілердің жауапкершіліктен жалтаруына, жұмыскердің әлеуметтік қорғалмауына, кепілді әлеуметтік төлемдердің болмауына әкеледі. 2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша Қазақстанда жұмыс берушілердің өндірістік жарақатты жасыруы туралы 39 факті тіркелген, - А. Ертаев.

    Оның сөзіне қарағанда, экономика салалары бойынша жасырылған жарақаттану фактілерінің дені – қызмет көрсету саласында – 18 жағдай, өңдеуші өнеркәсіпте және құрылыс саласында 5 жағдайдан тіркелген.

    - Өңірлер арасында жасырылған жарақаттанудың ең көбі Атырау облысында – 10 жағдай тіркелді, Астана қаласында – 7 жағдай, Ақмола облысында 6 жағдай орын алған, - деді министр.

    Бұдан бұрын хабарланғандай, Қазақстанда жұмысшыларды сүтпен және емдік-профилактикалық тағаммен қамтамасыз ету қағидаларына өзгерістер енгізіледі.

    ҚР Үкіметі Өндірістік жарақат ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
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