Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі қызметінен босатылды
АСТАНА.KAZINFORM — Жәннат Дүбірова өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі қызметінен босатылды. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Жәннат Дүбірова Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі қызметінен босатылды.
Жәннат Дүбірова 1987 жылы Қостанай облысында дүниеге келген.
Мансап
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01.09.2006 ж. - 29.09.2008 ж.
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«Bimash» ЖШС жобалар жетекшісі, метадеректер әкімшісі
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30.09.2008 ж. - 13.09.2010 ж.
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«Цеснабанк» АҚ IT жобалардың бас менеджері
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20.09.2010 ж.- 12.10.2012 ж.
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«ENRC LOGISTICS» ЖШС Ақпараттық технологиялар департаменті директорының орынбасары
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22.10.2012 ж. - 12.12.2013 ж.
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«ENRC IT BTS» ЖШС ENRC group Kazakhstan Ақпараттық технологиялар тиімділігі бойынша менеджер
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13.12.2013 ж.- 21.11.2016 ж.
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«PRICEWATERHOUSECOOPERS» ЖШС менеджер- кеңесшісі
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22.11.2016 ж.- 25.12.2017 ж.
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«Астана Innovations» АҚ Басқарма Төрағасының стратегия, технологияларды енгізу және инновация бойынша орынбасары
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26.12.2017 ж.- 26.05.2022 ж.
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Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Қалалық мониторинг және жедел әрекет ету орталығы» ШЖҚ МКК басшысы
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27.05.2022 ж.- 18.12.2023 ж.
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Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы басшысының орынбасары
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2023 жылғы 19 желтоқсаннан бастап
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Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі