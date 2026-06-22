KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі қызметінен босатылды

    АСТАНА.KAZINFORM — Жәннат Дүбірова өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі қызметінен босатылды. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. 

    Жәннат Дүбірова
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Жәннат Дүбірова Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі қызметінен босатылды.

    Жәннат Дүбірова 1987 жылы Қостанай облысында дүниеге келген.

    Мансап

    01.09.2006 ж. - 29.09.2008 ж.

    «Bimash» ЖШС жобалар жетекшісі, метадеректер әкімшісі

    30.09.2008 ж. - 13.09.2010 ж.

    «Цеснабанк» АҚ IT жобалардың бас менеджері

    20.09.2010 ж.- 12.10.2012 ж.

    «ENRC LOGISTICS» ЖШС Ақпараттық технологиялар департаменті директорының орынбасары

    22.10.2012 ж. - 12.12.2013 ж.

    «ENRC IT BTS» ЖШС ENRC group Kazakhstan Ақпараттық технологиялар тиімділігі бойынша менеджер

    13.12.2013 ж.- 21.11.2016 ж.

    «PRICEWATERHOUSECOOPERS» ЖШС менеджер- кеңесшісі

    22.11.2016 ж.- 25.12.2017 ж.

    «Астана Innovations» АҚ Басқарма Төрағасының стратегия, технологияларды енгізу және инновация бойынша орынбасары

    26.12.2017 ж.- 26.05.2022 ж.

    Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Қалалық мониторинг және жедел әрекет ету орталығы» ШЖҚ МКК басшысы

    27.05.2022 ж.- 18.12.2023 ж.

    Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы басшысының орынбасары

    2023 жылғы 19 желтоқсаннан бастап

    Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі
    ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Лауазымнан босату мен тағайындаулар
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар