Онкологияны ерте кезеңде анықтау 35 пайызға дейін өсті - ДСМ
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Үкімет отырысында инклюзивті саясатты жүзеге асыру шараларын талқылау кезінде Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова елдегі скрининг бағдарламасына қатысты түсінік берді.
- Скринингтік бағдарламалар жаңғыртылды. Біріншіден, жас шегі 70-тен 76 жасқа дейін ұлғайтылды. Екіншіден, онкологиялық скринингтер сақтандыру мәртебесіне қарамастан барлығына қолжетімді болды. Үшіншіден, инсультті ерте анықтау үшін жаңа скрининг енгізілді. Бұл қосымша 300 мың адамды қамтуға мүмкіндік берді, - деді А.Әлназарова.
Оның сөзіне қарағанда, скрининг қорытындысымен 320 мың адам динамикалық бақылауға алынды, бұл көрсеткіштің 10 пайызға жақсарғанын көрсетеді.
- Онкологиялық ауруларды ерте кезеңде анықтау шамамен 35 пайызға дейін өсті, тиімді зерттеулермен қамту 4 пайыздан 38 пайызға дейін артты, - деді министр.
