KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:13, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Онкологияны ерте кезеңде анықтау 35 пайызға дейін өсті - ДСМ

    АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Үкімет отырысында инклюзивті саясатты жүзеге асыру шараларын талқылау кезінде Денсаулық сақтау министрі  Ақмарал Әлназарова елдегі скрининг бағдарламасына қатысты түсінік берді.

    Центр компетенции по онкологическому профилю открылся в Алматы
    Фото: Алматы әкімдігі

    - Скринингтік бағдарламалар жаңғыртылды. Біріншіден, жас шегі 70-тен 76 жасқа дейін ұлғайтылды. Екіншіден, онкологиялық скринингтер сақтандыру мәртебесіне қарамастан барлығына қолжетімді болды. Үшіншіден, инсультті ерте анықтау үшін жаңа скрининг енгізілді. Бұл қосымша 300 мың адамды қамтуға мүмкіндік берді, - деді А.Әлназарова.

    Оның сөзіне қарағанда, скрининг қорытындысымен 320 мың адам динамикалық бақылауға алынды, бұл көрсеткіштің 10 пайызға жақсарғанын көрсетеді.

    - Онкологиялық ауруларды ерте кезеңде анықтау шамамен 35 пайызға дейін өсті, тиімді зерттеулермен қамту 4 пайыздан 38 пайызға дейін артты, - деді министр.

    Бұдан бұрын хабарланғандай, елде инсульт орталықтарының желісі кеңейді.

    Тегтер:
    Үкімет Онкология Ақмарал Әлназарова Денсаулық
    Руслан Ғаббасов
    Автор
    Соңғы жаңалықтар