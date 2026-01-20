KZ
    Онлайн кредит алудың жаңа тәртібі бекітілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Енді банк пен микроқаржы ұйымдарынан онлайн кредит алу үшін биометриялық тексеруден өту міндетті. Бұл туралы Jibek joly телеарнасының жаңалықтар қызметінде айтты.

    биометрия
    Фото: istockphoto.com

    Жүйе адамның «тірі» екенін анықтау үшін «басыңды бұр», «көзіңді жыпылықтат» деген сияқты бірнеше тапсырма береді. Егер тексеріс үш реттен өтпесе, кредит берілмейді. Тексеру кезінде алынған бейне мемлекеттік дерекқордағы немесе арнайы базаға енгізілген суретпен салыстырылады.

    Осылайша бөтен адамның фотосын немесе видеосын пайдалану мүмкіндігі шектелмек.

    Биометриялық тексерістің нәтижесі электронды түрде тіркеліп, банк немесе микроқаржы ұйымында сақталады.

    Барлық мәлімет қауіпсіз жүйе арқылы өңделеді. Жаңа ережелер 10 күннің ішінде күшіне енеді.

    Айта кетелік мерзімді әскери қызметтегі азаматтар енді кредит ала алмайды

    Назым Бөлесова
