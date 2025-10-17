Онлайн саудада тұтынушы құқығы қалай қорғалады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда онлайн сауда көлемі жылдан жылға артып келеді. Бүгінде әр екінші сатып алу интернет арқылы жасалады. Ыңғайлы әрі қолжетімді болғанымен, онлайн сауда кезінде сапасыз тауар, жалған ақпарат немесе кешіктірілген жеткізу сияқты мәселелер жиі туындайды. Мұндай жағдайда тұтынушы өз құқығын қалай қорғай алады?
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті мамандарының айтуынша, виртуалды дүкенде де тұтынушының заңмен бекітілген нақты құқықтары бар.
Біріншіден, әрбір сатып алушы тауар туралы толық әрі шынайы ақпарат алу құқығына ие. Сатушы сайтта тауардың құрамы, бренді, өндірілген елі, өлшемі мен бағасын толық көрсетуге міндетті. Егер бұл деректер толық болмаса, заң бұзушылық болып саналады.
Екіншіден, сатып алушы сапасыз тауарды қайтаруға немесе ауыстыруға құқылы. Мысалы, тапсырыс берген құлаққап істемей қалса, тұтынушы ақшаны қайтарып алуға немесе тауарды сапалысына ауыстыруды талап ете алады.
Үшіншіден, 14 күн ішінде тауарды себепсіз қайтару құқығы бар. Егер тауар пайдаланылмаған және қаптамасы бүлінбеген болса, сатып алушы екі апта ішінде оны кері қайтара алады. Дегенмен іш киім, азық-түлік, косметика және жеке гигиена заттары бұл тізімге кірмейді.
Төртіншіден, сатушы тауарды уақтылы жеткізуге және өз міндеттемесін орындауға жауапты. Егер жеткізу мерзімі бұзылса, сатып алушы тапсырысты болдырмауға және ақшасын қайтарып алуға құқылы.
Тұтынушының құқығы бұзылған жағдайда, алдымен сатушыға ресми шағым жазу ұсынылады. Нәтиже болмаса, азамат Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетіне немесе оның өңірлік департаменттеріне жүгіне алады.
Сондай-ақ E-otinish.gov.kz немесе eGov.kz порталдары арқылы электронды өтініш қалдыруға мүмкіндік бар.
Мамандардың пікірінше, хабардар азамат — қорғалған азамат. Онлайн немесе офлайн болсын, тұтынушының құқықтары бірдей қорғалады. Егер әр азамат өз құқығын білсе, сапасыз қызмет пен адал емес сатушыларға жол берілмейді.
Айта кетейік, Ақтөбелік тұтынушылар биыл 77 млн теңге ақшасын кері қайтарып алды.