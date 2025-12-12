KZ
    12:26, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Оннан аса адам шағымданған: Алматыда туристік компанияға байланысты іс қозғалды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы полициясы туристік компанияға қатысты қылмыстық іс қозғады.

    Оннан аса адам шағымданған: Алматыда туристік компанияға байланысты іс қозғалды
    Фото: gov.kz

    Алматы тұрғыны әлеуметтік желіде Abylai tours турагенттігіне саяхат үшін 1,2 млн теңге төлегенін, бірақ өзіне уақтылы қызмет көрсетілмегенін не ақшасы қайтарылмағанын жазды. 

    Алматы қаласының полиция департаменті аталған компанияға қатысты 10-нан астам адамнан арыз-шағым түскенін растады. Қазір тергеу жұмыстары басталған.

    – Әуезов аудандық полиция басқармасында ҚР Қылмыстық кодексінің 190-бабы (алаяқтық) бойынша іс қозғалды. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.  Соның қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданады, - деп хабарлады департаменттен.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда «MM Travel» туристік компаниясына қатысты сот үкімі шықты. Компания басшысы Ақтоты Дүйсееваға 3 жыл бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Ал «Елге көмек» қайырымдылық қорының басшысы Ілияс Сариев 3 жыл 8 айға бостандығынан айырылды.

