Оннан астам елдің жастары Астанада бас қосып, мәдениеттер диалогын нығайтуда
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада 6 шілде күні AIU 2026 халықаралық жазғы мектебінің (In the Heart of the Capital) салтанатты ашылу рәсімі өтті.
Бағдарламаға Қазақстан, Қытай, Вьетнам, Ресей, Германия, Италия, Беларусь, Өзбекстан, Қырғызстан, Камбоджа, Непал және басқа да оннан астам елден келген жоғары оқу орындарының басшылары, оқытушылар мен студенттер қатысты. Олар алдағы он күн бойы халықаралық жастар ынтымақтастығын дамытуға бағытталған білім беру және мәдени бағдарлама аясында бірлескен іс-шараларға қатысады.
Жазғы мектеп Астана халықаралық университеті мен Қытайдың Халықаралық бизнес және экономика университеті (UIBE) жанындағы Қазақстан–Қытай экономика және сауда институтының бастамасымен ұйымдастырылып, түрлі елдердің серіктес жоғары оқу орындарының белсенді қолдауымен жүзеге асырылып отыр.
Жазғы мектептің білім беру бағдарламасы жасанды интеллект, цифрлық даму және мәдениетаралық коммуникация сияқты заманауи бағыттарды Қазақстанның тарихымен, мәдениетімен және бүгінгі тыныс-тіршілігімен тереңірек таныстырумен ұштастырады. Дәрістер мәдени іс-шаралармен, практикалық жобалармен және интерактивті форматтағы жұмыстармен толықтырылады.
Бағдарлама аясында қатысушылар еліміздің тарихи мұрасы, ұлттық дәстүрлері мен қазақ халқының өмір салтымен жан-жақты танысады. Сондай-ақ тарихи және мәдени нысандарды аралап, шығармашылық және командалық жобаларға қатысады, ұлттық спорт түрлерінен бақ сынайды, қазақ тілінің негіздерін меңгереді, ұлттық тағамдардың дәмін татып, жеке тәжірибе арқылы Қазақстанның мәдениеті мен өзіндік болмысын тереңірек тануға мүмкіндік алады.
— Жастар арасындағы гуманитарлық алмасу – халықтар арасындағы өзара түсіністікті нығайтудың және мемлекеттер арасындағы достықтың берік негізін қалыптастыратын маңызды құрал. Әртүрлі елдерден келген жастар осы жерде жаңа достар тауып, бірге білім алып, бірге өсіп, әлемдік өркениеттер арасындағы диалог пен өзара байытуды дамытуға өз үлесін қосады деп сенемін, — деді Цзянсу мұхит университеті Шетел тілдері факультеті партия комитеті хатшысының орынбасары Лу Вэньцянь.
Соңғы жылдары Қазақстанның халықаралық білім беру саласындағы ынтымақтастығы қарқынды дамып, әлемнің түкпір-түкпірінен келетін жастар саны артып келеді. Еуропа мен Азияның тоғысындағы бірегей географиялық орналасуы, халықаралық ынтымақтастыққа ашықтығы және гуманитарлық байланыстарды жүйелі дамыту саясатының арқасында Қазақстан білім беру, жастар дипломатиясы және халықаралық ынтымақтастықтың өңірлік орталықтарының бірі ретіндегі орнын нығайтып келеді.
Ал елорда Астана халықаралық форумдарды, білім беру жобалары мен жастар алмасу бағдарламаларын өткізетін маңызды алаңға айналып, мәдениеттер мен өркениеттер арасындағы диалогтың дамуына ықпал етуде.
Іс-шараға қатысушылардың пікірінше, халықаралық жазғы мектеп тек жаңа білім алатын алаң ғана емес, сонымен қатар өзара түсіністікті нығайтуға, гуманитарлық ынтымақтастықты дамытуға және халықаралық байланыстарды кеңейтуге мүмкіндік беретін маңызды кеңістік саналады. Ортақ оқу үдерісі, мәдени алмасу және тікелей қарым-қатынас түрлі елдердің жастарына бір-бірін жақынырақ танып-білуге, мәдени кедергілерді еңсеруге және болашақтағы ынтымақтастықтың берік негізін қалауға мүмкіндік береді.
Білім әлемді біріктіреді, ал жастар оның болашағын қалыптастырады. AIU 2026 халықаралық жазғы мектебі ашық диалогтың, мәдени әралуандыққа деген құрметтің және халықаралық ынтымақтастықтың түрлі мемлекеттердің жастарын ортақ мақсат жолында тоғыстыра алатынын тағы бір мәрте дәлелдеді. Бұл іс-шара Қазақстанның заманауи, ашық әрі қонақжай келбетін айшықтап қана қоймай, Астананың гуманитарлық ынтымақтастықтың, халықаралық білім берудің және өркениеттер диалогының маңызды орталықтарының бірі ретіндегі мәртебесін одан әрі нығайтып, халықтар арасындағы достық пен бейбітшілікті дамытуға өз үлесін қосып отыр.