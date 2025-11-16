KZ
    Өңір үшін су қауіпсіздігі мәселесі аса өзекті —Президент

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Бұл туралы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия мемлекеттері басшыларының VII Консультативтік кездесуінде айтты.

    Өңір үшін су қауіпсіздігі мәселесі аса өзекті —Президент
    Фото: Ақорда

    Президенттің айтуынша, өңір үшін су қауіпсіздігі мәселесі аса өзекті

    – Соңғы бес жылда елдеріміз су саясатына қатысты ұстанымдарын жаңғыртты. Су проблематикасының трансшекаралық сипатын ескере отырып, салалық стратегиямызды үйлестіру маңызды деп санаймын. Бұл бір жағынан су үнемдеудің анағұрлым сәтті тәжірибелерін кеңінен тарату үшін қажет. Алдағы уақытта халықаралық стандарттарға сәйкес Орталық Азияның суды пайдалану жөніндегі негіздемелік конвенциясын қабылдауды ойластыруға болады. Мұндай құжат саладағы бірыңғай жұмыс қағидаттарын бекітіп, ықтимал қарама-қайшылықтардың алдын алуға мүмкіндік береді. Келесі жылы сәуір айында Астанада Өңірлік экологиялық саммитімен қатар өтетін Халықаралық Аралды құтқару қорына мүше мемлекеттер басшыларының жиынында осы тақырыпқа оралып, ұсыныстарды талқылай аламыз. Сіздер аталған іс-шараларға белсенді қатысады деп сенемін, – деді Мемлекет басшысы. 

    Тегтер:
    Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан Су шаруашылығы Ақорда
