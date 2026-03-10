Өңірлерде қолжетімді баспанамен қамту бағдарламаcын жандандыру керек – Премьер-Министр
АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-Министр Олжас Бектенов азаматтарды қолжетімді баспанамен қамту бойынша өңірлік бағдарламаларды жандандыруды тапсырды.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметтің кеңейтілген отырысында азаматтардың тұрмыс сапасын жақсартуға ықпал ететін, ең бастысы, елге пайдасы тиетін нақты нәтижеге қол жеткізу басты мақсат болуға тиіс екенін айтқан еді.
Өткен жылы құрылыс саласында 16% деңгейінде өсім сақталды. 20 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. 185 мың отбасы баспана жағдайын жақсартты.
– Қабылданған шаралар азаматтарға мемлекеттік қолдау құралдарын алуды оңайлатуға мүмкіндік берді. Тұрғын үй саясатында негізгі рөл атқаратын Отбасы банкі ұлттық даму институты мәртебесіне ие болды. Тізімдерді цифрлық форматқа көшіру адам факторын барынша азайтып, тұрғын үйді есепке алу мен бөлу рәсімдерінің ашықтығын арттырды, – деді О.Бектенов Үкіметтің бүгінгі отырысында.
Жалға берілетін тұрғын үй тетіктері мен мемлекеттік ипотекалық бағдарламалар да маңызды рөл атқарып келеді. «Наурыз» және «Наурыз – жұмыскер» бағдарламалары бойынша 233 млрд теңгеге 8,5 мыңнан астам несие берілген.
– Биыл да құрылыс қарқынын сақтап, тұрғын үйді қолжетімді ету бағытында жұмысты жалғастыру керек. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігіне өңір әкімдіктерімен бірлесіп, тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарларының орындалуын қамтамасыз етуді тапсырамын. Бұл ретте қалаларда қолайлы, жайлы ортаны қалыптастыруға көңіл бөлу керек. Мектептер мен балабақшалар, ауруханалар жақын әрі қолжетімді болуға тиіс. Тиісті инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту жұмыстары да озық қарқынмен жүруі керек, – деді Үкімет басшысы.
Сонымен бірге, Премьер ірі қалаларда, әсіресе Астана мен Алматыда құрылыс жұмыстары артқанын, моноқалалар мен ауылдық жерлердегі тұрғын үй құрылысын дамытуға да көңіл бөлу керектігін айтты.
– Министрлікке және «Бәйтерек» холдингіне әкімдіктермен бірлесіп, азаматтарды қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету бойынша өңірлік бағдарламаларды іске асыруды жандандыруды тапсырамын, – деді Олжас Бектенов.
Айта кетейік, биыл Отбасы банк 70 мың салымшыға 1,6 трлн теңге жеңілдетілген ипотекалық қарыз береді.
Сондай-ақ, үлескерлердің құқығын қорғауға және нарықтық үлестік құрылысты дамыту үшін заңнамалық өзгерістер қабылданған.