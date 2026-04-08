Өңірлік экологиялық саммитте су үнемдеу технологиялары талқыланады
АСТАНА. KAZINFORM — 22-24 сәуір аралығында Астанада алғашқы Өңірлік экологиялық саммит өтеді. Басқосудың мақсат-міндетін Халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығының бюро басшысы Қайрат Мәсенов Jibek Joly телеарнасының «Бүгін Live» бағдарламасында тарқатты.
— Бастаманы Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2023 жылдың қыркүйегінде БҰҰ Бас Ассамблеясының 78-ші сессиясы барысында көтерген еді. Жиында Орталық Азия мемлекеттері басшыларының экология және орнықты даму саласындағы өңірлік ынтымақтастық жөніндегі бірлескен декларациясы қабылданады деп күтіліп отыр Сондай-ақ өзара іс-қимылды кеңейту мақсатында меморандумдарға қол қойылмақ. Одан бөлек, саммит аясында халықаралық жасыл және тұрақты технологиялар көрмесі де ұйымдастырылады, — деді Қайрат Мәсенов.
Саммит тек талқылау алаңы емес, нақты шешімдер ұсынылатын практикалық форматқа бағытталып отыр, яғни, теориялық тұжырымдамалардан гөрі іске асырылатын жобалар мен технологияларға басымдық беріледі.
— Оған мемлекет, бизнес, ғылыми қауымдастық өкілдері қатысады. Саммит Орталық Азия өңіріндегі тұрақты дамудың бірегей экологиялық жүйесіне айналады десек болады, — деді бюро басшысы.
Күн тәртібіндегі негізгі бағыттардың бірі — су ресурстары мәселесі. Өңірдегі экологиялық ахуал бұл тақырыптың өзектілігін айқын көрсетеді.
— Орталық Азияның 20 пайызы, 80 млн га шөлейттенуге айналған, су тапшылығы қатты сезіліп отыр. Шараға Швейцариядан — су үнемдеу, Сингапурдан — жаңбыр суын пайдалану тәжірибесін бөлісу үшін халықаралық мамандар келеді. Оларда «ақылды суару» технологиялары жеткілікті, — деді спикер.
Сонымен қатар, саммит аясында инновациялық жобалар мен жастардың стартап бастамаларына да ерекше назар аударылады. Шараға 20 мыңға жуық қатысушы келеді деп жоспарланып отыр.
