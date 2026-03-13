Оңтүстік Корея Таяу Шығыстағы қақтығысқа байланысты жанар-жағармай бағасына шектеу енгізді
АСТАНА. KAZINFORM — Оңтүстік Корея Таяу Шығыстағы жалғасып отырған дағдарыс аясында жеткізілім мәселелеріне қауіптенуіне байланысты шығындарды азайтуға көмектесу үшін 13 наурызда жанар-жағармай бағасына уақытша шектеулер енгізді, деп хабарлайды Kazinform.
Сауда, өнеркәсіп және ресурстар министрлігінің мәліметінше, үкімет Оңтүстік Кореяның мұнай өңдеу зауыттары жанармай құю станциялары мен дистрибьюторларына жеткізетін мұнай өнімдеріне шекті бағалар белгілейді.
Ведомствоның хабарлауынша, баға шегін аймаққа, бизнес стратегиясына және жанармай құю станцияларының жұмыс тәжірибесіне байланысты айтарлықтай өзгеретін жанармай құю станцияларындағы отын құнына емес, мұнай өңдеу зауыттарының жеткізілімдеріне қатысты қолдану туралы шешім қабылданды, деп хабарлайды Yonhap.
— Үкімет мұнай бағасын тұрақтандыру, бағаның шамадан тыс өсуі сияқты нарықтық бұрмалануларды жою және отын бағасының өсуінің ауыртпалығын үкімет, бизнес және халық арасында бөлісуді қамтамасыз ету үшін мұнай өнімдеріне баға шегін белгілеу жүйесін енгізу туралы шешім қабылдады, — деп мәлімдеді өнеркәсіп министрі Ким Чон Кван.
Ол үкіметтің мұндай қиын кезеңде нарықтық тәртіпті бұзатын әрекеттерге жол бермейтінін атап өтті.
Осылайша, ең жоғары баға кәдімгі бензин, дизель отыны және керосин өнімдерінің жеткізіліміне орташа апталық бағаларын тиісті салықтарды ескере отырып түзетілген Platts Singapore (MOPS) индексінің мөлшерлемесіне көбейту арқылы есептеледі. MOPS — Азия-Тынық мұхиты аймағында мұнай өнімдерінің эталондық бағасы.
Бастапқы шекті баға кәдімгі бензин үшін литріне 1724 вон (1,17 АҚШ доллары), дизель отыны үшін литріне 1713 вон және керосин майы үшін литріне 1320 вон деңгейінде белгіленеді.
Ең жоғары шекті баға халықаралық мұнай бағасының өзгеруіне байланысты екі апта сайын қайта қаралады.
Бұл Оңтүстік Корея «Мұнай бизнесі туралы» заң ережесін қолдана отырып экономикалық тұрақтылыққа қауіп төндіретін мұнай бағасының күрт ауытқуы жағдайында өнеркәсіп министріне ең жоғары сату бағасын белгілеуге мүмкіндік беріп отырған 1997 жылдан бері алғашқы жағдай.
Таяу Шығыста 28 ақпанда қақтығыс басталғалы Оңтүстік Кореяда бензин бағасы литріне кемінде 200 вонға, ал дизель отыны литріне кемінде 300 вонға өсті.
Осыған дейін Жапония Таяу Шығыстағы қақтығысқа байланысты мұнайдың стратегиялық қорларын босататыны хабарланды.