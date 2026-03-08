Оңтүстік Кореяда құс тұмауының өршуі: билік қауіпсіздік шараларын күшейтті
АСТАНА. KAZINFORM — Оңтүстік Корея астанасы Сеулдің шетіндегі құс фабрикасында жоғары патогенді құс тұмауының жаңа жағдайы расталды, деп хабарлайды Yonhup.
Биылғы маусымда ауруға шалдыққан құстың саны 53-ке жетті.
Төтенше жағдайларды басқару және қауіпсіздік жөніндегі орталық штабтың мәліметінше, індет ел астанасынан солтүстікке қарай 40 шақырым жерде орналасқан Кенгидо провинциясының Почхон қаласындағы құс фабрикасында анықталған.
Билік фермаға кіруді шектеп, ауру құстарды жоюға және індеттің себебін анықтауға кірісті. Жақын маңдағы нысандарда 24 сағаттық жұмыс тоқтатылды.
Үкімет сонымен қатар қыстың аяғында инфекцияның одан әрі таралуын болдырмау үшін 20 наурызға дейін ел бойынша 200-ден астам құс фабрикасын арнайы тексеруді тапсырды.
Айта кетейік, осыған дейін Германияда құс тұмауының кесірінен 500 мың құс жойылды.
Сондай-ақ Лейпциг хайуанаттар бағы құс тұмауына байланысты бірқазандарын жойды.