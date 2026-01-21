KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:30, 21 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Оңтүстік Кореяның бұрынғы премьер-министрі 23 жылға сотталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Оңтүстік Кореяның бұрынғы премьер-министрі Хан Док Су сәрсенбі күні 2024 жылы әскери жағдайды қысқа мерзімді енгізуге көмектескені және қолдағаны үшін кінәлі деп танылды

    Бывшего премьер-министра Южной Кореи приговорили к 23 годам тюрьмы
    Фото: Yonhap

    Yonhap агенттігінің хабарлауынша, арнайы прокурор Чо Ын-Соктың командасы елдің бұрынғы премьер-министрін 15 жыл бас бостандығынан айыру жазасын сұраған.

    Сеул орталық аудандық соты оны 23 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесіп, 2024 жылдың 3 желтоқсанында Оңтүстік Кореяда әскери жағдайдың жариялануы көтеріліс болғанын растады.

    Бұған дейін Оңтүстік Кореяда экс-президентке қатысты сот үкімі жарияланатынын жазған болатынбыз. 

    Премьер-министр Сот Әлем жаңалықтары Оңтүстік Корея
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
