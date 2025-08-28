Оңтүстік Кореяның экс-президенті Юн Сок Ёль алтыншы рет сотқа келмеді
АСТАНА. KAZINFORM – Оңтүстік Кореяның экс-президенті Юн Сок Ёль бейсенбі күні қастандық ісі бойынша кезекті сот тыңдауына тағы да қатысқан жоқ, деп хабарлайды Yonhap.
10 шілдеде екінші мәрте қамауға алынғаннан бері Юн Сок Ёль Сеулдің орталық аудандық сотындағы тыңдауларға денсаулығына байланысты келуден бас тартып келеді.
Сот бейсенбі күнгі отырысты бастай отырып, айыпталушының тағы да қатыспағанын мәлімдеді. Оны қамауда ұстау мекемесі сотқа мәжбүрлі түрде әкелудің қиындығын түсіндірген ресми хабарлама жолдады.
Қылмыстық-процессуалдық кодекс бойынша айыпталушы заңды негізсіз сотқа қатысудан бас тартқан жағдайда, оны мәжбүрлі түрде жеткізу мүмкін болмаған не едәуір қиындық тудырған кезде сот процесін айыпталушысыз жалғастыруға болады.
Экс-президентке 2024 жылғы желтоқсанда қысқа мерзімге әскери жағдай енгізу арқылы бүлік ұйымдастырды және билікті теріс пайдаланды деген айып тағылып отыр.
Yonhap атап өткендей, қастандық үшін ең жоғарғы жаза – өмір бойына бас бостандығынан айыру немесе өлім жазасы көзделген.
Еске сала кетейік, Сеул соты сәрсенбі күні әскери жағдай енгізуге қатысы бар деп айыпталған бұрынғы премьер-министр Хан Док Судың қамауға алу туралы өтінішін қанағаттандырмаған болатын.