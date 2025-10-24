Оңтүстік Судандағы су тасқынынан 335 мыңға жуық адам баспанасынан айырылды
АСТАНА. KAZINFORM – Оңтүстік Суданда бірнеше аптадан бері толассыз жауған нөсер мен Ніл өзенінің тасуы салдарынан жүздеген мың адам үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды, деп хабарлайды Anadolu.
БҰҰ Гуманитарлық мәселелерді үйлестіру басқармасының (OCHA) мәліметінше, шілде айында басталған жауын-шашын елдің алты штатында су тасқынын тудырған. Табиғи апат 26 округті қамтыған. Ең көп зардап шеккен өңірлер қатарында Джонглей мен Юнити штаттары бар. Шамамен 335 мың адам баспанасын тастап, қауіпсіз аймақтарға көшуге мәжбүр болған.
Су тасқынының салдарынан 61 мектеп зақымданған. 22 мыңнан астам бала мен 700-ге жуық мұғалімнің оқу процесіне қатысуы тоқтады. Елдің көптеген аудандарында медициналық және білім беру қызметтері үзілген.
БҰҰ дерегінше, су басқан аймақтарда ауызсу тапшылығы мен жұқпалы аурулардың көбеюі тіркелген. Азық-түлік қауіпсіздігінің төмендеуі мен санитарлық жағдайдың нашарлауы гуманитарлық дағдарысты одан әрі күрделендіріп отыр.
БҰҰ Босқындар ісі жөніндегі Жоғарғы комиссарының (УКГБ) Оңтүстік Судандағы өкілдігі биылғы су тасқынының былтырғыдан әлдеқайда ауқымды екенін мәлімдеді. Ұйымның бағалауынша, егер жауын-шашын тоқтамаса, 1 миллионнан астам адам зардап шегіп, шамамен 400 мың адам баспанасынан айырылуы мүмкін.
Халықаралық және жергілікті гуманитарлық ұйымдар қиын жағдайларға, инфрақұрылымның бұзылуына және қаржыландырудың қысқаруына қарамастан, зардап шеккен аймақтарға азық-түлік пен дәрі-дәрмек жеткізуге тырысуда. Алайда бар ресурстар халықтың қажеттілігін толық өтей алмай отыр.
Сарапшылардың айтуынша, бұл жағдай соңғы жылдары жиілеп келе жатқан климаттық өзгерістердің салдарын көрсетеді. Соңғы төрт жыл қатарынан Оңтүстік Судан ірі су тасқындарына тап болып отыр. 2020, 2021 және 2022 жылдары елдің миллиондаған тұрғыны үйлерінен айырылып, гуманитарлық көмекке тәуелді болған еді.
Климаттың өзгеруі, ішкі қақтығыстар мен азық-түлік тапшылығы елдегі жағдайды күрделендіріп, жаңа дағдарыстың қаупін арттырып отыр. Сарапшылар егер биылғы су тасқынының әсері алдыңғы жылдардағы апаттармен қабаттасса, Оңтүстік Судан гуманитарлық апаттың шегіне жетуі мүмкін екенін ескертеді.
БҰҰ агенттіктері мен гуманитарлық серіктестер елдің ең көп зардап шеккен өңірлерінде көмек көрсетуді жалғастырып жатыр. Олар азық-түлік, дәрі-дәрмек және уақытша баспана тарату шараларын ұйымдастыруда. Дегенмен сарапшылар алдағы апталарда жағдайдың одан әрі ушығуы мүмкін екенін айтады.
Бұған дейін Мексикадағы су тасқынынан 75 адам із-түзсіз жоғалғаны хабарланған еді.