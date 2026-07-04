Open Air концертіне байланысты «Астана Арена» маңында көлік қозғалысы шектеледі
АСТАНА. KAZINFORM — 6 шілде күні Елорда күніне орай «Астана Арена» стадионы алаңында Open Air форматындағы мерекелік концерт өтеді. Бұл туралы Астана қаласының әкімдігі мәлім етті.
Іс-шараға келушілердің қолайлығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында концерт өтетін күні «Астана Арена» стадионы маңында, «Алау» мұз сарайы мен «Сарыарқа» велотрегі жағынан көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.
Жүргізушілер жүру бағытын алдын ала жоспарлап, ықтимал өзгерістерді ескеруі қажет.
Еске сала кетейік, 29 маусым - 5 шілде аралығында А.Кравцов көшесі бойынша Таха Хусейн көшесінен Ж.Ташенов көшесіне дейінгі учаскеде орташа жол жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Осыған байланысты аталған учаскеде көлік қозғалысы ішінара жабылатын болады.