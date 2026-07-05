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    Open Air концертінен кейін Астанада 60 қосымша автобус қатынайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Елордада 6 шілде күні «Астана Арена» стадионында Open Air концерті өтеді.

    Open Air концертінен кейін Астанада 60 қосымша автобус қатынайды
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Қала тұрғындары мен қонақтарының ыңғайлылығы үшін іс-шара аяқталғаннан кейін қоғамдық көліктің жұмысы күшейтіледі, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.

    Қосымша 60 автобус желіге шығарылып, келесі бағыттардағы автобустар саны артады:
    Қала орталығы бағытында:
    №10, №26, №37, №40, №42, №49, №51, №53, №60, №67 және №501.

    Әуежай бағытында:
    №10, №26, №37, №40, №42, №49, №51, №53, №60, №67, №302, №303, №308, №309 және №501.

    Жол ақысы қолданыстағы қалалық тариф бойынша төленеді. Жеңілдікпен және мектепке арналған жол жүру карталары бұрынғыдай қолданыла береді.

    Жолаушылар легі көбейетіндіктен, жол жүру жоспарын алдын ала құрған жөн.

    Айта кетелік Open Air концертіне байланысты «Астана Арена» маңында көлік қозғалысы шектелетіні туралы жазған едік.

    Астана Автобус Концерт Қала күні
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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