«Open Finance»: Қазақстанда қаржылық қызметтер бір платформаға біріктірілмек
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда өтіп жатқан Central Asia Fintech Summit саммитінде Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мадина Әбілқасымова елдегі қаржы нарығын дамыту үшін Open Banking-тен Open Finance-қа көшу керегін айтты.
Әбілқасымованың айтуынша, банкинг, сақтандыру, микроқаржыландыру қызметтері және бағалы қағаздар нарығы қазір негізінен бөлек дамып келеді. Ал Open Finance тұжырымдамасы әртүрлі қаржы қызметтерін клиенттердің қажеттіліктері бойынша біріктіреді.
— Клиенттер әртүрлі қаржы өнімдерін бір платформада көре алуы керек. Қаржы институттары клиенттер үшін ең қолайлы өнімді ұсыну арқылы бәсекелеседі, — деді Әбілқасымова.
Оның айтуынша, бұл тәсіл Қазақстанда әлі кеңінен дамымаған, бірақ жаңа қаржы секторын цифрландыру стратегиясының негізгі элементіне айналуы керек.
Агенттік басшысы сақтандыру нарығында сақтандыру өнімдерін салыстыру және таңдау үшін бірыңғай цифрлық платформа жетіспейтінін атап өтті.
Ал жаңа заңнама жобасында бұл қарастырылған.
— Open Finance бүкіл қаржы секторындағы кедергілерді жоюға және жүйені тұтынушылардың мүдделеріне негіздеуге көмектеседі, — деді спикер.
Ол жаңа қаржы технологияларын реттеу бейтарап болып қалып, бәсекелестікті, киберқауіпсіздікті, жеке деректерді қорғауды және тұтынушылардың құқықтарын қамтамасыз етуі керек деп мәлімдеді.
Еске салсақ, Ұлттық банк басшысы қаржы жүйесін өзгертетін басты факторларды атаған еді.